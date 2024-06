Catania, vicini gli arrivi di D’Andrea e Capomaggio: le ultime

- Pubblicità -

Catania scatenato sul mercato. I rossazzurri sono pronti a chiudere un doppio colpo in entrata. Dall’Audace Cerignola potrebbero giungere ai piedi dell’Etna l’attaccante ex Foggia Filippo D’Andrea e il centrocampista argentino Galo Capomaggio. Due rinforzi importanti per Mimmo Toscano in vista di un campionato di Serie C da protagonista per la società di Ross Pelligra.

Catania: D’Andrea e Capomaggio i primi rinforzi per Toscano?

Il Catania è già al lavoro sul mercato per dare a Toscano una rosa già competitiva per il ritiro di Assisi del 14 luglio. Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, i rossazzurri hanno quasi chiuso per Filippo D’Andrea, attaccante classe 1998 in forza all’Audace Cerignola. Il primo contatto fra le parti è già avvenuto e nelle prossime ore si proverà a chiudere. D’Andrea è stato in questa stagione il capocannoniere dei pugliesi con ben 16 reti a referto e 5 assist.

Invece, Nicolò Schira, oltre a D’Andrea, dà in chiusura anche Galo Capomaggio. Il centrocampista argentino è conteso fortemente dall’Avellino, che però nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Mattia Vitale del Crotone. Questa operazione potrebbe dare il via all’approdo in rossazzurro del giocatore dell’Audace Cerignola. Vedremo se nelle prossime ore Faggiano chiuderà queste due operazioni in entrata per il Catania 2024/25.