Catania, tra programmazione, mercato e ambizioni: “Hashtag Rossazzurri il Talk #41”

Il Catania è già al lavoro per la nuova stagione 2024/25, con l’obiettivo di raggiungere il tanto ambito salto di categoria. L’arrivo del D.S. Faggiano e del nuovo allenatore Mimmo Toscano hanno generato parecchio entusiasmo nell’ambiente rossazzurro che adesso può concretamente sognare la promozione in Serie B.

A tenere alta l’attenzione, però, resta il calciomercato. La società di Ross Pelligra è già al lavoro per rafforzare la rosa da affidare a Toscano il prossimo 14 luglio, giornata in cui inizierà il ritiro di Assisi. I nomi che stanno circolando nei giornali e media nazionali e locali sono molteplici e già danno l’idea di una rosa che sarà costruita in base alle idee del nuovo allenatore e direttore sportivo. Sembra ormai fatta per D’Andrea dell’Audace Cerignola, mentre si sta lavorando per chiudere anche Galo Capomaggio su cui c’è la forte concorrenza dell’Avellino. Per la porta il nome in pole è dell’ex Lazio Adamonis, la scorsa stagione titolare nel Perugia.

Inoltre, il Vicepresidente Grella ha confermato che il ritiro partirà il 14 luglio, ma il raduno inizierà a Catania il prossimo 10 luglio per le consuete visite mediche. Il soggiorno in Umbria perdurerà fino ai primi di agosto, almeno fino a quando i rossazzurri andranno a Pisa per giocarsi il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa contro la Carrarese, squadra vincitrice dei playoff di Serie C e neopromossa in B.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Francesco Mascali (Voci di Città) e Marcello Mazzari (Dieci Media).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!