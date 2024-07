Catania, Lescano e D’Andrea i prescelti per l’attacco: il punto sul mercato

- Pubblicità -

Oggi si apre ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e il Catania è al lavoro per chiudere diverse operazioni in entrata e in uscita. Dopo le ufficialità di Adamonis e Carpani, la società rossazzurra è al lavoro per chiudere due nuovi attaccanti, ovvero D’Andrea dall’Audace Cerignola e Lescano dalla Triestina. In uscita bisogna capire se i giocatori in scadenza rinnoveranno o meno con il club di Ross Pelligra.

Catania, fatta per D’Andrea e Lescano sempre più vicino

Il Catania di Domenico Toscano è al lavoro per costruire la nuova squadra 2024/25 che ambisce al tanto atteso salto di categoria. La volontà della società rossazzurra è quella di dare all’ex allenatore di Reggina e Cesena una rosa pronta per il ritiro di Assisi che scatterà dal prossimo 14 luglio e con il pre-raduno l’11 luglio al Massimino. Dopo le ufficialità del centrocampista Carpani e del portiere Adamonis, questa settimana sono attese ulteriori ufficialità.

E’ praticamente fatta per Filippo D’Andrea, attaccante dell’Audace Cerignola, autore di 16 gol la scorsa stagione coi gialloblù nel girone C di Serie C. Anche il DS dei pugliesi Elio Di Toro ha confermato la trattativa in dirittura d’arrivo. Ma la squadra siciliana sta lavorando per chiudere un colpo da 90 per la categoria. Infatti, il Catania è ad un passo dalla chiusura per Facundo Lescano, bomber argentino della Triestina autore di 19 reti la scorsa stagione. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in Sicilia dopo aver indossato la maglia della Sicula Leonzio. Sembra, invece, arenata la trattativa per Gabriele Artistico, dove ci sono Torino e Lazio sull’ex Virtus Francavilla.

Il punto sul mercato in uscita: chi resta e chi parte

Il Catania non è solo al lavoro sulle entrate, ma si sta lavorando anche in uscita. Resta da capire se chi è in scadenza rinnoverà il proprio contratto coi rossazzurri. La volontà di Mimmo Toscano e Daniele Faggiano è ripartire da quei giocatori che si sono più distinti la scorsa stagione e che siano fruibili per il modulo che vorrà utilizzare il nuovo allenatore.

Potrebbe lasciare Catania Samuel Di Carmine, che piace molto alla Lucchese, che sta puntando anche a Peralta e Bethers (eventualmente in prestito). Resta un’incognita il futuro di Cosimo Chiricò, il quale potrebbe essere valutato in ritiro ad Assisi da Toscano e vedere se può adattarsi tatticamente col nuovo Catania. Insomma, nei prossimi giorni capiremo quali dei calciatori della rosa 2023/24 resterà ai piedi dell’Etna o chi, invece, sarà costretto a cercarsi una nuova squadra.