Catania, il punto sulle trattative in entrata e in uscita

Il Catania di Domenico Toscano è al lavoro per rafforzarsi in vista della nuova stagione. L’attesa fra i tifosi sale e cresce la voglia di rituffarsi nelle vicende del campionato. Il prossimo giovedì i rossazzurri si ritroveranno al Massimino per le visite mediche e poi partenza verso l’Umbria per il ritiro di Assisi che prenderà il via il 14 luglio. Siciliani in campo sabato 3 agosto in Coppa Italia Frecciarossa a Chiavari contro la Carrarese neopromossa in Serie B e il 18 agosto in Coppa Italia Serie C al Massimino contro una fra Crotone e Messina.

Catania: presi D’Andrea e Anastasio, Lescano conteso dal Foggia

Il Catania, dopo aver ufficializzato Carpani e Adamonis, nei prossimi giorni darà seguito ad ulteriori ufficialità. I prossimi a vestire il rossazzurro sono Armando Anastasio, terzino sinistro di proprietà del Monza, che nella scorsa stagione in prestito alla Casertana e Filippo D’Andrea che al rientro dalle vacanze firmerà un triennale. Invece, Faggiano in questi giorni è al lavoro per regalare ai siciliani una punta di categoria ed esperienza e il nome è quello di Facundo Lescano, argentino di proprietà della Triestina e autore di 16 reti nella scorsa stagione.

Lescano però è conteso, in questo momento, anche dal Foggia come ha confermato il DS Roma: “Abbiamo manifestato il nostro interesse, aspettiamo le dinamiche di mercato. Lescano è un giocatore che ci interessa“. Però attenzione alla volontà del calciatore che parrebbe quella di vestire la maglia rossazzurra. A centrocampo il Catania potrebbe chiudere per Luca Verna, perno del Catanzaro nella stagione 2022/23 in C. In difesa è praticamente fatta per Di Gennaro, centrale in uscita dalla Carrarese. Restano calde le piste che portano a Casasola e Di Tacchio della Ternana.

Il punto sul mercato in uscita del Catania

Chi potrebbe lasciare Catania? E’ un po’ la domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi rossazzurri in queste prime giornate di luglio. Sicuramente la lista dei convocati per il ritiro di Assisi farà chiarezza sulla rosa 2024/25 affidata a Mimmo Toscano e chi dalla passata stagione farà ancora parte del club di Ross Pelligra. Fra i riconfermati ci dovrebbero essere Bouah, Silvestri, Castellini, Cicerelli, Cianci e Quaini. Attenzione anche ai rientranti dal prestito, ovvero De Luca, Zanellato e Ladinetti, con l’ultimo che potrebbe essere valutato in ritiro da Toscano. Stesso discorso per Chiricò, elemento fondamentale nella prima parte della scorsa stagione e le cui caratteristiche tecniche potrebbero far propendere l’allenatore ex Reggina per un’eventuale riconferma.

Invece, bisognerà capire chi dei giocatori in scadenza rinnoverà col Catania o meno. Su tutti Ndoj sembra destinato a non vestire la maglia rossazzurra per la nuova stagione. Sembra lontana una eventuale riconferma dei due attaccanti Costantino e Di Carmine (che piace sempre alla Lucchese). In prestito potrebbero partire Chiarella al Rimini ed eventualmente anche Bethers.