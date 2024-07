Catania, Cosimo Chiricò potrebbe partire: le ultime

- Pubblicità -

Sul fronte cessioni in casa Catania uno dei nomi più caldi e discussi è quello di Cosimo Chiricò. Il talento brindisino classe 1991 potrebbe lasciare il club rossazzurro poiché non rientrerebbe più nel progetto. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante avrebbe ricevuto diverse proposte tra cui quella del Vicenza.

Catania, Chiricò potrebbe lasciare i rossazzurri

Il Catania è molto attivo anche sul mercato in uscita. Uno dei nomi più caldi è quello di Cosimo Chiricò, attaccante classe 1991 che in questa stagione in rossazzurro ha realizzato 6 reti in 35 presenze. Il calciatore, secondo quanto riporta La Casa di C di Gianluca Di Marzio, non rientrerebbe più nel progetto tecnico del club siciliano.

Infatti, su Chiricò, da settimane ci sono diversi sondaggi su di lui. Tra le squadre che si sono fatte avanti c’è il Vicenza. E’ da vedere se l’ex Padova verrà convocato ugualmente per il ritiro di Assisi e per il raduno già in programma dopodomani al Massimino. Nelle prossime ore la società diramerà la lista dei convocati e si potrebbe già delineare il futuro di Chiricò ma anche di molti giocatori rossazzurri in uscita. Mentre in entrata, il Catania potrebbe ufficializzare già nella giornata di oggi Filippo D’Andrea.