Catania, per il centrocampo è fatta per Verna e Di Tacchio

Il Catania vuole bissare due colpi importanti in entrata. E’ fatta sia per Francesco Di Tacchio dalla Ternana e per Luca Verna dal Catanzaro. Dopo gli arrivi di Carpani, Adamonis e Anastasio, il club rossazzurro sembra pronto a chiudere queste due importanti operazioni a centrocampo. Inoltre, nella giornata di oggi si svolgeranno le visite mediche per Filippo D’Andrea che si aggregherà ufficialmente alla squadra di Domenico Toscano.

Catania, ci siamo per Verna e Di Tacchio: oggi visite mediche per D’Andrea

Il mercato del Catania di Mimmo Toscano è in pieno fermento. In entrata i rossazzurri ieri hanno ufficializzato il terzo acquisto stagionale ovvero Armando Anastasio, terzino sinistro prelevato dal Monza. Oggi, invece, come riporta Gianluca Di Marzio si terranno le visite mediche per Filippo D’Andrea. Dopo di ciò l’attaccante firmerà col club di Ross Pelligra.

Ma la notizia del giorno è l’arrivo di due nuovi innesti a centrocampo. Chiuse le due operazioni che portano in rossazzurro sia Francesco Di Tacchio dalla Ternana che Luca Verna dal Catanzaro. Per il primo è stato proposto un annuale con opzione per il secondo invece potrebbe firmare col Catania un triennale ed è già stata superata da tempo la concorrenza del Vicenza.

Inoltre, resta sempre viva l’ipotesi di un approdo ai piedi dell’Etna di Facundo Lescano, attaccante argentino che ritornerebbe così in Sicilia dopo l’esperienza con la Sicula Leonzio. La volontà del calciatore è quella di vestire la maglia del Catania, però occhio sempre alla concorrenza del Foggia che è sul giocatore. In uscita il Taranto punta su due calciatori rossazzurri, ovvero il capitano Francesco Rapisarda e il centrocampista Roberto Zammarini. Dovrebbero essere riconfermati sia Silvestri che Monaco.