Serie C, il punto sulle panchine delle 60 squadre

La Serie C Now 2024/25 è ai nastri di partenza. Il prossimo 25 agosto il campionato prenderà il via e che si concluderà il 27 aprile 2025. Le 60 squadre di Lega Pro hanno quasi tutte scelto l’allenatore per l’imminente stagione sportiva, ma ancora ci sono club che non hanno sciolto il nodo panchina. Ma andiamo a fare il punto girone per girone sulla situazione panchine.

Serie C Girone A, panchine definite: esordio per Cannavaro a Vercelli, ex Catania Tabbiani e Baldini a Trento e Lecco

ALBINOLEFFE : Giovanni Lopez

: Giovanni Lopez ALCIONE MILANO : Giovanni Cusatis

: Giovanni Cusatis ARZIGNANO VALCHIAMPO : Alessandro Bruno

: Alessandro Bruno ATALANTA U23 : Francesco Modesto

: Francesco Modesto CALDIERO TERME : Cristian Soave

: Cristian Soave FERALPISALO’ : Aimo Diana

: Aimo Diana GIANA ERMINIO : Andrea Chiappella

: Andrea Chiappella LECCO : Francesco Baldini

: Francesco Baldini LUMEZZANE : Arnaldo Franzini

: Arnaldo Franzini NOVARA : Giacomo Gattuso

: Giacomo Gattuso PADOVA : Matteo Andreoletti

: Matteo Andreoletti PERGOLETTESE : Giovanni Mussa

: Giovanni Mussa PRO PATRIA : Riccardo Colombo

: Riccardo Colombo PRO VERCELLI : Paolo Cannavaro

: Paolo Cannavaro RENATE : Luciano Foschi

: Luciano Foschi TRENTO : Luca Tabbiani

: Luca Tabbiani TRIESTINA : Michele Santoni

: Michele Santoni UNION CLODIENSE : Antonio Andreucci

: Antonio Andreucci VICENZA : Stefano Vecchi

: Stefano Vecchi VIRTUS VERONA: Luigi Fresco

Serie C Girone B, alcune panchine ancora da definire: Bonera alla guida del Milan Futuro, Abate alla Ternana

AREZZO: Emanuele Troise ASCOLI: Massimo Carrera (manca ancora la conferma ufficiale) CAMPOBASSO: Piero Braglia CARPI: Cristian Serpini GUBBIO: da definire (Taurino il favorito) LEGNAGO: Daniele Gastaldello LUCCHESE: Giorgio Gorgone (ancora manca la conferma ufficiale) MILAN FUTURO: Daniele Bonera PERUGIA: Alessandro Formisano PESCARA: Silvio Baldini (il prescelto per la panchina ma non ancora ufficiale) PIANESE: Fabio Prosperi PINETO: Mirko Cudini PONTEDERA: Alessandro Agostini RIMINI: Antonio Buscè SESTRI LEVANTE: Andrea Scotto SPAL: Andrea Dossena TERNANA: Ignazio Abate TORRES: Alfonso Greco VIRTUS ENTELLA: Fabio Gallo VIS PESARO: Roberto Stellone

Girone C, panchine definite: Toscano a Catania, confermati Pazienza e Auteri ad Avellino e Benevento

AUDACE CERIGNOLA: Giuseppe Raffaele AVELLINO: Michele Pazienza BENEVENTO: Gaetano Auteri CASERTANA: Manuel Iori CATANIA: Domenico Toscano CAVESE: Raffaele Di Napoli CROTONE: Emilio Longo FOGGIA: Massimo Brambilla GIUGLIANO: Valerio Bertotto LATINA: Pasquale Padalino JUVENTUS NEXT GEN: Paolo Montero MESSINA: Giacomo Modica MONOPOLI: Alberto Colombo POTENZA: Pietro De Giorgio PICERNO: Francesco Tomei SORRENTO: Enrico Barilari TARANTO: Ezio Capuano TEAM ALTAMURA: Daniele Di Donato TRAPANI: Alfio Torrisi TURRIS: Mirko Conte