Catania, Ierardi in arrivo: forcing su Merola e Luperini

Catania scatenato sul mercato. Non sembra affatto finita la campagna acquisti dei rossazzurri che sta premendo per assicurarsi altri tre giocatori pronti per lo scacchiere tattico di Mimmo Toscano. Si tratta di Mario Ierardi del Vicenza, difensore centrale che a breve si aggregherà al gruppo in ritiro ad Assisi. Ma il DS Faggiano sta provando a chiudere altri due colpi importanti: si tratta di Davide Merola del Pescara e Gregorio Luperini della Ternana.

Catania, Ierardi sarà rossazzurro: il punto sulla difesa

Il Catania di Mimmo Toscano sta provando a chiudere il reparto difensivo, perno importante per una squadra che ha come obiettivo la vittoria del campionato di Serie C. Infatti, i rossazzurri sono in chiusura per Mario Ierardi, difensore classe 1998 del Vicenza che nella scorsa seconda parte di stagione ha indossato la maglia del Lecco in Serie B. Nella stagione 2022/23 in biancorosso ha realizzato ben 7 reti in 34 partite.

Dopo Di Gennaro e Anastasio, ecco un altro colpo importante in difesa per Toscano. Inoltre, Ierardi si aggiunge ai giocatori confermati dal Catania ovvero Tommaso Silvestri, Alessandro Quaini, Devid Bouah e Alessio Castellini. Ancora da capire il futuro di Alessandro Celli e Salvatore Monaco, giocatori convocati in ritiro e sui cui ci sarebbero delle valutazioni in corso.

Merola e Luperini per un Catania travolgente, a breve l’ufficialità di D’Andrea

Nelle ultime ore il Catania starebbe provando a regalarsi due colpi di livello per la categoria. Da tempo sta circolando il nome di Davide Merola, ala destra ex Inter classe 2000 nelle ultime due stagioni in forza al Pescara. Nella scorsa stagione in biancazzurro ha realizzato ben 18 reti e 5 assist in 37 presenze. Il Catania, come riporta Alfredo Pedullà, sarebbe disposto a pagare anche una clausola rescissoria di 1.200.000 euro per assicurarsi l’attaccante.

L’altro grande colpo arriva a centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, il Catania vorrebbe Gregorio Luperini, centrocampista classe 1994 di proprietà della Ternana. Il calciatore ex Palermo e Trapani non ha preso parte al ritiro con i rossoverdi di Ignazio Abate perché è procinto di laurearsi ma la sua volontà sarebbe quella di sposare la causa rossazzurra e già i siciliani hanno presentato un’offerta agli umbri. Inoltre, Elio Di Toro ai microfoni de Lacasadic.com, ha dichiarato che è “questione di ore” il passaggio ufficiale di Filippo D’Andrea al Catania. Il calciatore ormai ex Cerignola è già in ritiro ad Assisi come aggregato.