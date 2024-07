Catania, prosegue il ritiro: oggi prima uscita contro l’Assisi

- Pubblicità -

Prosegue a ritmi serrati il ritiro pre-campionato del Catania al “Degli Ulivi – Enzo Boccacci” di Assisi. La squadra rossazzurra si è ritrovata in Umbria lo scorso 14 luglio e ci starà fino al prossimo 3 agosto, data in cui la squadra di Mimmo Toscano farà la sua prima partita ufficiale in Coppa Italia Frecciarossa contro la Carrarese. Oggi alle 17.30 ci sarà il primo allenamento congiunto contro l’Assisi dell’ex patron etneo Riccardo Gaucci.

Catania di Toscano al lavoro tra nuovi arrivi e primi impegni stagionali

Prende sempre più forma il Catania di Domenico Toscano che dallo scorso 14 luglio è in ritiro pre-campionato in Umbria. La squadra rossazzurra proprio oggi disputerà il primo allenamento congiunto contro l’Assisi al “Degli Ulivi – Enzo Boccacci”. Il test contro la formazione del patron Riccardo Gaucci (ex presidente del Calcio Catania dal 2000 al 2004) è solo il primo dei tre in programma. Infatti, sabato 27 alle 18.00 i rossazzurri sfideranno il Montegranaro (Eccellenza marchigiana) e mercoledì 31 sempre alle 18.00 il Pineto (club di Serie C).

- Pubblicità -

Il ritiro proseguirà fino al 3 agosto, data in cui il Catania farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia Frecciarossa contro la Carrarese al “Comunale” di Chiavari. In caso di passaggio del turno l’11 agosto i rossazzurri affronteranno il Cagliari. Domenica 18, invece, ci sarà l’esordio al Massimino in Coppa Italia Serie C contro una fra Crotone e Messina.

La difficoltà maggiore per Toscano e Faggiano è senza dubbio l’elevato numero di giocatori presenti in ritiro. Infatti, i rossazzurri si sono ritrovati in più di 30 con tutti i nuovi arrivi già presenti ad Assisi ma anche con i calciatori che con grande probabilità non faranno parte del progetto tecnico 2024/25. Infatti, nel mese di agosto dovrebbero essere previste molte uscite. Proprio ieri sera si è riaperta la pista che porta Nana Welbeck verso il Taranto di Capuano.