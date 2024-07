Catania, il punto su entrate e uscite: Cicerelli verso la Ternana

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano è al lavoro ad Assisi nella preparazione pre-campionato e sabato affronterà la seconda uscita stagionale contro il Montegranaro, formazione di eccellenza marchigiana. Il mercato è sempre nel vivo con Daniele Faggiano al lavoro per sfoltire una rosa con più di 34 calciatori. L’ultima novità in uscita riguarda Emmanuele Cicerelli che, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe lasciare i rossazzurri e andare in prestito con diritto di riscatto alla Ternana.

Catania, Cicerelli alla Ternana in prestito: il punto sulle uscite

Il Catania è al lavoro per sfoltire una rosa fin troppo numerosa di calciatori che al momento sono fuori dai piani tecnici di Domenico Toscano e che non faranno parte della squadra 2024/25. Uno dei partenti sarà Emmanuele Cicerelli, esterno destro che in rossazzurro ha collezionato 26 presenze e 3 reti (di cui due in Coppa Italia Serie C). L’ex Lazio, come ha riportato Gianluca Di Marzio, andrà in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B alla Ternana di Ignazio Abate.

- Pubblicità -

Ma Cicerelli non sarà il solo a lasciare Catania. Anche Nana Welbeck è fuori dai piani di Toscano e il Monopoli nelle prossime ore potrebbe affondare sul centrocampista ghanese. Rocco Costantino, invece, è stato sondato sia dal Taranto che dal Lecco. In uscita anche Samuel Di Carmine, su cui è sempre vigile la Lucchese, e Cosimo Chiricò, con il Vicenza che ha sondato il fantasista brindisino.

Lescano, Gomez, Inglese e Merola: un attacco da costruire per il Catania di Toscano

Dopo aver completato difesa e centrocampo, Faggiano è al lavoro anche per costruire un attacco competitivo da affidare a Toscano per il suo nuovo Catania. Al momento, l’unico confermato in avanti è Pietro Cianci, il miglior realizzatore del girone di ritorno, oltre al nuovo arrivato D’Andrea dal Cerignola. L’obiettivo principale resta sempre Facundo Lescano, che però è stato bloccato dall’allenatore della Triestina Santoni ma non è escluso che un rialzo dei rossazzurri possa far cambiare idea ai giuliani. La dirigenza etnea, però, sta vagliando altri nomi sul mercato. Il bomber argentino via social non ha mai nascosto il desiderio di lasciare Trieste per giocare in altre piazze.

L’altro profilo individuato è quello di Guido Gomez del Crotone, che al momento è molto vicino a vestire i colori rossazzurri. Invece, sempre come ha riportato Gianluca Di Marzio, Faggiano ha incontrato Roberto Inglese, attaccante ex Parma e attualmente svincolato. Il giocatore non è convinto a scendere di categoria ma il DS dei siciliani lo vorrebbe convincere a sposare la causa rossazzurra. Il Catania sogna anche l’acquisto di Davide Merola, esterno che ha realizzato ben 16 gol con la maglia del Pescara. L’unico grande ostacolo è il costo del cartellino, con il DS Foggia che ha fatto intendere che chi vorrà prenderselo dovrà pagare gli 800.000 euro chiesti dai biancazzurri.