Catania, Welbeck verso la Lucchese: ai saluti anche Ladinetti

Il Catania di Mimmo Toscano giunge alla terza settimana di ritiro ad Assisi prima dei primi impegni ufficiali della stagione 2024/25. Sabato a Chiavari i rossazzurri affronteranno la Carrarese nel primo turno della Coppa Italia Frecciarossa e, invece, mercoledì ultimo test contro il Pineto. Il DS Faggiano è sempre al lavoro sul mercato, al momento focalizzato in primis sulle uscite con tanti giocatori pronti a lasciare la Sicilia. Nana Welbeck, come riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe diventare un nuovo calciatore della Lucchese.

Catania, Lucchese su Welbeck: il punto sul mercato in uscita

Il Catania è al lavoro per sfoltire la rosa fitta di calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Dopo l’addio di Emmanuele Cicerelli, ceduto in prestito alla Ternana, anche Nana Welbeck lascerà la Sicilia. Secondo Gianluca Di Marzio, il centrocampista ghanese si accaserà alla Lucchese a titolo definitivo. Non solo l’ex Catanzaro andrà via, ma sono giunte offerte per altri giocatori in uscita.

Altri due calciatori non facenti parte del ritiro potrebbero essere ai saluti. Si tratta di Riccardo Ladinetti che potrebbe lasciare Catania per ritornare al Pontedera e di Davide Marsura su cui c’è l’Ascoli (anche qui si tratterebbe di un ritorno). Restano in uscita anche Chiricò, Zammarini, Peralta, Di Carmine, Costantino e Furlan.

Non solo per uscite per il Catania. Faggiano sta lavorando anche per l’attacco e puntellare anche gli altri reparti. Come prime punte si lavora per Gomez e Redan ed è stato sondato anche lo svincolato Roberto Inglese. Non è esclusa ancora la pista Lescano, nonostante la Triestina abbia alzato muri sull’argentino ex Sicula Leonzio. Stesso discorso per Golemic, difensore centrale che già è piaciuto ai rossazzurri la scorsa estate e che però sembra inamovibile per i biancorossi.