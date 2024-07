Catania, oggi ultimo test con il Pineto: sabato primo match ufficiale contro la Carrarese

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano è ormai giunto alla metà dell’ultima settima di ritiro ad Assisi. Oggi al “Degli Ulivi” si terrà l’ultimo allenamento congiunto contro il Pineto, formazione del girone B di Serie C. Sarà un match importante per capire le condizioni della squadra in vista proprio di sabato 3 agosto quando i rossazzurri affronteranno la Carrarese nel primo turno della Coppa Italia Frecciarossa.

Pineto e Carrarese primi test per il nuovo Catania di Toscano

Il Catania di Toscano settimana dopo settimana inizia a carburare e ad affrontare impegni sempre più importanti per testare la squadra in vista del campionato di Serie C. Infatti, il prossimo 24 agosto alle 18.00, partirà dal “Viviani” di Potenza l’avventura dei rossazzurri contro il Sorrento di Enrico Barilari, bestia nera degli etnei la scorsa stagione. Ma prima dell’esordio in C i siciliani avranno tanti match da affrontare per affinare sempre più qualità e preparazione atletica.

- Pubblicità -

Oggi al “Degli Ulivi” di Assisi ci sarà l’ultimo allenamento congiunto dei tre organizzati dal club rossazzurro contro il Pineto di Mirko Cudini, formazione di pari livello e su cui ci si aspetta una prova importante. Sabato 3 al “Comunale” di Chiavari il Catania incontrerà la Carrarese nel match valido del primo turno della Coppa Italia Frecciarossa. In caso di passaggio del turno la squadra di Toscano affronterebbe il Cagliari di Nicola domenica 11 agosto. Ma non è finita qui. Domenica 18 agosto ci sarà il debutto al “Massimino” in Coppa Italia Serie C contro la vincente di Crotone-Messina.

Emergenza attacco per Toscano: si lavora sul mercato

Il tallone d’Achille del Catania in questo momento è l’attacco. L’assenza in ritiro di Costantino e Di Carmine (non convocati perché fuori dal progetto tecnico) e gli infortuni di D’Andrea e Cianci sono un problema in vista dei primi impegni stagionali. Non è escluso, quindi, che Faggiano possa lavorare sul mercato e chiudere su uno dei nomi fatti nelle settimane scorse per dare subito a Toscano un attaccante pronto. Guido Gomez sembra la pista più percorribile e potrebbe rappresentare una soluzione, ma non ci si fermerà qui.

Restano ancora ferme le piste che portano a Lescano della Triestina e Inglese. Il Catania, sicuramente, prenderà più di una punta per dare a Toscano più soluzioni in vista di un campionato lungo e faticoso come la Serie C. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori riscontri, magari legati alle cessioni di alcuni calciatori fuori dal progetto tecnico dell’ex Cesena.