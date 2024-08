Catania, è il tempo della chiarezza

- Pubblicità -

Sono giornate turbolente in casa Catania. Le parole nel post-gara dell’allenatore Domenico Toscano e l’intervento dell’Assessore Parisi sulla questione legata alla fideiussione sono da monito per una situazione extra-campo che mancava dal quel 9 aprile 2022, data dell’esclusione del club rossazzurro dal campionato di Serie C. Ora serve necessariamente una risposta dalla società e su tutti da Ross Pelligra.

Catania, la fideiussione da presentare entro il 9 agosto per schierare i nuovi acquisti

Ma prima di tutto facciamo un breve recap su cosa sta accadendo nel Catania. Ieri, nella gara d’esordio in Coppa Italia, Mimmo Toscano non ha potuto schierare contro la Carrarese tutti i nuovi acquisti e quindi mandando in campo tutti i calciatori della passata stagione (e nella maggior parte in uscita). Questo perché? Il club rossazzurro deve presentare una garanzia fideiussioria integrativa per completare i tesseramenti dei nuovi giocatori.

Questa garanzia deve essere presentata necessariamente entro il 9 agosto e la società è al lavoro per correre ai ripari. E se la fideiussione non viene presentata? Questo potrebbe portare ad un ridimensionamento e ad incorrere a dei punti di penalità nel campionato 2024/25. Sulla questione è intervenuto su Facebook anche l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi che ha preannunciato che se la situazione perdurerà è pronto ad incontrare lo stesso Pelligra.

Serve chiarezza immediata

Adesso la piazza di Catania ha un estremo bisogno di chiarezza. Un segnale importante per rassicurare il popolo rossazzurro, gente che ha messo al primo posto questa squadra considerandola al pari degli affetti più cari. Serve un messaggio del Presidente e Patron Ross Pelligra, che comunque vadano le cose la questione non può rimanere campata in aria.

Serve chiarezza perché non è normalità o prassi che il campo possa passare nuovamente in secondo piano. Serve serenità ad un ambiente che è scosso da annate difficili e rassicurazioni che possano far partire in maniera definitiva la stagione con dei programmi chiari e lineari. Le parole di Toscano servono da monito. Adesso è auspicabile nei prossimi giorni un intervento del numero uno rossazzurro.