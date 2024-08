- Pubblicità -

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Catania FC di Domenico Toscano, debutto al “Comunale” di Chiavari (GE) contro la Carrarese di Nicola Calabro, formazione neopromossa in Serie B. Il match è valido per il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa, la vincente della gara affronterà domenica 11 agosto il Cagliari di Nicola. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo la partita con la nostra diretta testuale.

Carrarese-Catania 0-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

1′ – INIZIA IL MATCH A CHIAVARI: VIA A CARRARESE-CATANIA!

Calcio d’inizio previsto per le ore 18.00

Carrarese-Catania 0-0: il tabellino

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Capello. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Raimo, Della Latta, Oliana, Grassini, Cherubini, Di Matteo, Zuelli, Cartano, Finotto, Sansaro, Motolese, Cerri, Palermo. Allenatore: Nicola Calabro

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Monaco, Curado, Quaini; Bouah, Zanellato, Sturaro, Castellini; Rapisarda, Chirico; Popovic. A disposizione: Furlan, Forti, D’Emilio, Allegra, Coriolano, Nania, Pelleriti, De Luca. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Andrea Calvazara della sezione di Varese

ASSISTENTI: Il sig. Glauco Zanellati della sezione di Seregno e il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviglio

QUARTO UOMO: Il sig. Lucio Felice Angelillo

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

RETI:

Carrarese-Catania: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma al Comunale di Chiavari (GE) vale il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Coppa Italia si potranno vedere in esclusiva sui canali Mediaset, ma per le gare del primo turno non è prevista alcuna copertura televisiva.

In caso di passaggio del turno domenica 11 agosto la vincente di Carrarese-Catania affronterà il Cagliari all’UnipolDomus Arena, match trasmesso gratuitamente su Italia Uno.