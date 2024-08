Catania, oggi ripresa degli allenamenti e domenica sera c’è il Crotone

- Pubblicità -

Torna il sereno nel Catania di Domenico Toscano dopo giornate non semplici legate al caso fideiussione che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Adesso la palla passa al campo e al mercato. Domenica esordio al Massimino contro il Crotone di Emilio Longo nel secondo turno di Coppa Italia Serie C mentre il DS Faggiano è al lavoro per rafforzare la squadra.

Catania, domenica esordio da campioni in carica in Coppa Italia Serie C contro il Crotone

Come nella scorsa stagione la prima gara del Catania allo Stadio Angelo Massimino sarà contro il Crotone. Un esordio importante per la squadra di Domenico Toscano che potrà schierare anche tutti i nuovi acquisti. La gara è prevista per domenica 18 agosto alle ore 21.00, valevole per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Per la prima volta i rossazzurri esordiranno in una competizione da campioni in carica, non era mai successo dal 1929 ai giorni nostri.

- Pubblicità -

Oggi pomeriggio è prevista la prima seduta di allenamento in vista dell’impegno di Coppa. Domenica scorsa al Massimino partitella in famiglia conclusa 2-2 in 80 minuti di gioco. A segno Luperini e Di Gennaro da una parte e Tello su rigore e De Luca dall’altra. Lavoro e corsa un 3-4-2-1 da collaudare per far volare il Catania. Domenica 24 c’è l’esordio col Sorrento e Toscano non vuole sbagliare per iniziare al meglio la sua avventura sotto l’Etna.

Mercato: Faggiano al lavoro per l’attacco e le uscite

Superato lo scoglio fideiussioni adesso il DS del Catania Daniele Faggiano può ritornare ad operare sul mercato. Diversi esuberi ancora da piazzare. Su tutti Chiricò, Di Carmine, Rapisarda, Zanellato, De Luca, Monaco, Celli e Bocic (che tornerà dal prestito al Taranto visto il caos societario dei rossoblù). E Castellini? Su di lui si è ipotizzata la cessione nel caso in cui il club di Pelligra non avesse presentato la fideiussione. Adesso non è escluso che possa tornare “incedibile” nonostante diversi grandi club sul giovane difensore classe 2003.

In entrata, invece, c’è ancora molto lavoro da fare soprattutto in avanti. I nomi di Guido Gomez e Adriano Montalto sono quelli più quotati per un attacco al momento molto leggero. A centrocampo potrebbe arrivare un nome molto gradito a Toscano, ovvero Francesco De Rose, giocatore classe 1987 in uscita dal Cesena. Restano da ufficializzare gli ingaggi di Guglielmotti e Lunetta. I due ex Lecco hanno già fatto le visite mediche a Villa Stuart a Roma e hanno preso parte nel finale al ritiro di Assisi. Vedremo se nelle prossime settimane subentreranno altre operazioni in entrata per completare la squadra 2024/25.