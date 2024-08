Catania-Crotone, le probabili formazioni: esordio per i nuovi acquisti

- Pubblicità -

Manca sempre meno al debutto ufficiale al Massimino del nuovo Catania di Domenico Toscano che domani sera alle 21.00 affronterà il Crotone al secondo turno di Coppa Italia Serie C. Un test molto importante per i rossazzurri in vista dell’inizio del campionato di Lega Pro con la prima gara sabato 24 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza. Il match di Coppa sarà l’esordio per le nuove maglie targate ancora Errea e dei nuovi acquisti che potranno finalmente scendere in campo.

Catania, la probabile formazione anti-Crotone

Il Catania ritorna ad abbracciare il calore dello Stadio Angelo Massimino che riaccoglierà i rossazzurri di Domenico Toscano nel match contro il Crotone. L’incontro è valido per il secondo turno di Coppa Italia Serie C, competizione dove i siciliani sono campioni in carica come mostra la coccarda al centro delle nuove maglie presentate ieri dal club nei suoi canali ufficiali. Ma quale sarà l’undici probabile schierato da Toscano?

Il modulo sarà ancora con grande probabilità il 3-4-2-1. In porta la scelta ricadrà su Bethers, che ha già difeso i pali a Chiavari contro la Carrarese, e in difesa dovrebbe essere confermato il trio visto negli allenamenti congiunti ad Assisi, ovvero Castellini, Di Gennaro e Ierardi. A centrocampo si punterà su Di Tacchio e Sturaro e sugli esterni invece spazio a destra a Bouah e a sinistra ad Anastasio. Nelle trequarti Carpani e Luperini alle spalle dell’unica punta Popovic.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Ierardi; Bouah, Di Tacchio, Sturaro, Anastasio; Luperini, Carpani; Popovic. Allenatore: Domenico Toscano

Mercato Catania: Jimenez vicino, Faggiano al lavoro per l’attacco

Saranno giornate intense per il Catania in chiave calciomercato. Il DS Daniele Faggiano è al lavoro per l’attacco dove servono due punte e due esterni. I nomi sempre caldi sono quelli delle punte Montalto della Casertana e Gomez del Crotone e degli esterni Merola del Pescara e Finotto della Carrarese.

A centrocampo, invece, è in dirittura d’arrivo Kaleb Jimenez, calciatore spagnolo di proprietà della Salernitana classe 2002. Nell’affare potrebbe rientrare Andres Tello, che sarebbe stato richiesto da Martuscello. Resta da capire anche se verranno ufficializzati Lunetta e Guglielmotti.