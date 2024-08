Coppa Italia Serie C, Catania-Crotone 1-1 (6-5): i rossazzurri vincono ai rigori

- Pubblicità -

Esordio ufficiale al Massimino per il Catania di Domenico Toscano contro il Crotone nel secondo turno di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri vincono ai calci di rigore battendo 7-6 nel complesso la squadra di Emilio Longo. Al 46′ la sblocca Guido Gomez per i calabresi e al 68′ risponde Luperini. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo il match live con la nostra diretta testuale.

Catania-Crotone 1-1: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

6 – Di Gennaro goal (Catania)

6 – Spina parato (Crotone)

5 – Quaini goal (Catania)

5 – Kolaj goal (Crotone)

4 – Di Tacchio goal (Catania)

4 – Gomez goal (Crotone)

3 – Verna goal (Catania)

3 – Rojas goal (Crotone)

2 – Luperini goal (Catania)

2 – Di Stefano goal (Crotone)

1 – Castellini goal (Catania)

1 – Cargnelutti goal (Crotone)

121′ – SI VA AI CALCI DI RIGORE AL MASSIMINO TRA CATANIA E CROTONE

120′ – Concesso un minuto di recupero

119′ – Clamorosa palla gol per il Catania con Luperini a tu per tu con Sala si fa parare la conclusione

117′ – Nel Catania fuori Popovic, dentro D’Emilio

115′ – Traversa del Crotone ancora con Kolaj a giro a Bethers battuto

109′ – Ammonito Di Stefano nel Crotone

108′ – Catania ad un passo dal gol: percussione centrale di Quaini e pallone che termina di poco a lato

107′ – Palo clamoroso del Crotone a portiere battuto di Rojas, rossoblù ad un passo dal vantaggio

106′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105+1′ – FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ – Assegnato un minuto di recupero

101′ – Nel Crotone fuori Oviszach e Vitale per Spina e Kolaj. Nel Catania fuori Carpani per Forti

99′ – Ancora rossoblù in avanti con una conclusione al volo di Di Stefano, palla larga

97′ – Pericoloso il Crotone con una conclusione laterale velenosa di Vitale, blocca a terra Bethers

92′ – Occasionissima per il Catania, cross di Castellini e manca di poco il pallone Ierardi che poteva valere il 2-1

90′ – RICOMINCIA IL MATCH AL MASSIMINO

90+3′ – FINISICONO I 90 MINUTI REGOLAMENTARI: SI VA AI SUPPLEMENTARI

90′ – Assegnati tre minuti di recupero

89′ – Rossazzurri ancora vicini al vantaggio: colpo di testa di Ierardi che termina alto sopra la traversa

87′ – Catania ad un passo dal 2-1 con Luperini di testa, palla di pochissimo a lato

84′ – Conclusione alta di Rojas su punizione, Crotone ancora pericoloso

82′ – Ammonito anche Mimmo Toscano per proteste

80′ – Giallo per Oviszach nel Crotone

79′ – Crotone pericoloso, cross di Rojas smanacciato da Bethers e conclusione al volo di Giron che termina in curva

76′ – Nel Catania fuori Anastasio, dentro Quaini. Nel Crotone fuori Tumminello, dentro Rojas

70′ – Ammonito Ierardi nel Catania

68′ – RETE DEL CATANIA! GREGORIO LUPERINI SEGNA IL PRIMO GOL IN ROSSAZZURRO. 1-1 AL MASSIMINO!

65′ – Cartellino giallo per Anastasio

64′ – Grande occasione per il Catania, ci prova Luperini in girata ma il tiro è strozzato e bloccato da Sala

61′ – Cambia il Crotone: fuori Schirò per Gallo. Il Catania sostituisce Sturaro con Verna

55′ – Occasione Catania: cross di Castellini e ci prova in girata Ierardi ma viene anticipato dalla difesa del Crotone. Nell’azione successiva tiro cross di Sturaro che termina di poco alto sopra la porta difesa da Sala

50′ – Ammonito Di Gennaro nel Catania, primo giallo del match

47′ – RETE DEL CROTONE! SEGNA GUIDO GOMEZ CHE PORTA AVANTI I ROSSOBLU’

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: il Crotone sostituisce Di Pasquale con D’Aprile

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA CATANIA E CROTONE

45′ – Assegnato un minuto di recupero

44′ – Ancora pericoloso il Crotone con Gomez che duetta bene con Oviszach e calcia in porta. Para bene Bethers

37′ – Conclusione dalla distanza di Oviszach che però termina altissimo. Squadre molto contratte

27′ – Ci prova ancora il Crotone, colpo di testa di Cargnelutti ma pallone di poco alto sopra porta difesa da Bethers

15′ – Tanto caldo e gioco spezzettato. Meglio il Crotone in questi primi 15 minuti di match

5′ – Subito pericoloso il Crotone, tiro al volo di Cargnelutti che termina di un soffio a lato alla sinistra di Bethers

1′ – FISCHIO D’INIZIO AL MASSIMINO: INIZIA CATANIA-CROTONE

Fischio d’inizio alle ore 21.00

Catania-Crotone 1-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Ierardi; Bouah, Di Tacchio, Sturaro (dal 61′ Verna), Anastasio (dal 76′ Quaini); Luperini, Carpani (dal 101′ Forti); Popovic (dal 117′ D’Emilio). A disposizione: D’Agata, Ciniero, Allegra. Allenatore: Domenico Toscano

CROTONE (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (dal 46′ D’Aprile), Giron; Vinicius, Schirò (dal 61′ Gallo); Oviszach (dal 101′ Spina), Tumminello (dal 76′ Rojas), Vitale (dal 101′ Kolaj); Gomez. A disposizione: Martino, D’Alterio, Stronati, Guerini, Cantisani, Groppelli, Aprea, Kostadinov, Chiarella. Allenatore: Emilio Longo

ARBITRO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

ASSISTENTI: Il sig. Salvatore Nicosia della sezione di Saronno e il sig. Paolo Cufari della sezione di Torino

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

AMMONITI: 50′ Di Gennaro (CAT), 65′ Anastasio (CAT), 70′ Ierardi (CAT), 80′ Oviszach (CRO), 108′ Di Stefano (CRO)

ESPULSI:

RETI: 47′ Gomez (CRO), 68′ Luperini (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma all’Angelo Massimino di Catania vale il secondo turno della Coppa Italia Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Coppa Italia Serie C dagli ottavi alla finale saranno visibili esclusivamente su Sky Calcio e in streaming sulla piattaforma Now TV.

L’incontro Catania-Crotone non è previsto di copertura televisiva. Dal prossimo match di Coppa Italia Serie C, in caso di passaggio del turno, l’eventuale match sarà trasmesso.