Un Catania gagliardo elimina il Crotone ai rigori: primi segnali positivi in campo

Tanto caldo e tanto lavoro da fare per Domenico Toscano ma il suo Catania ha dato (nonostante le assenze) un’ottima prova contro un avversario non semplice. I rossazzurri eliminano dalla Coppa Italia Serie C ai rigori il Crotone di Emilio Longo che al 47′ era passato in vantaggio con Gomez ma poi raggiunto dalla rete di Luperini al 68′. Decisiva la parata di Bethers al sesto rigore calciato da Spina per i rossoblù.

Grinta, cuore e carattere: il Catania di Toscano prende forma

Dopo centoventi minuti di sudore, sacrificio e soprattutto carattere, il Catania elimina ai rigori il Crotone dalla Coppa Italia Serie C. Una prestazione nel complesso più che sufficiente nonostante le defezioni e assenze tra i rossazzurri e il caldo torrido che ha attanagliato i quasi 11.000 spettatori del Massimino. Da segnalare in positivo le ottime prove di Di Tacchio, Verna e Luperini. L’ex Catanzaro, subentrato a Sturaro al 61′, ha cambiato la partita dando quella vivacità che mancava al centrocampo di Toscano.

Bene anche i tre centrali del 3-4-2-1. C’era tanta curiosità nel vedere all’opera Ierardi e Di Gennaro, due prove complessivamente più che sufficienti per i nuovi difensori arrivati in questa sessione di mercato. Non è una novità la prestazione più che ottima di Alessio Castellini che si sta sempre più prendendo questo Catania. La fascia di capitano al braccio potrebbe essere sua per tutta la stagione, segno di responsabilità e di stima da parte di Toscano nei suoi confronti.

Ma in linea generale tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato nel complesso tutto quello che avevano. Non era facile e scontato eliminare il Crotone con soli 18 convocati (di cui 6 dell’under 19) e, soprattutto, quasi tutti i calciatori a disposizione hanno disputato 120 minuti. Si è visto un Catania difensivo, roccioso e compatto, ma anche capace di reagire al gol subito e cercare fino all’ultimo la vittoria.

Testa al mercato: Montalto e Jimenez i prossimi arrivi

Oltre alle prime partite, in casa Catania la testa è chiaramente rivolta al calciomercato. Ieri, al Massimino, erano presenti ben quattro nuovi acquisti ancora non ufficializzati dal club di Pelligra. Parliamo di Montalto, Jimenez, Guglielmotti e Lunetta, che a giorni saranno definitivamente a disposizione di Mimmo Toscano.

Ma non è finita qui. Il Catania è a caccia di un difensore centrale che possa fare da braccetto nella difesa a 3, un trequartista e un’altra punta. Tutto ciò verrà definito man mano con le cessioni. In uscita restano Celli, De Luca, Chiricò, Di Carmine, Rapisarda e Zanellato. Sicuramente la partenza negli scorsi giorni di Tello alla Salernitana ha dato ossigeno per il mercato in entrata. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.