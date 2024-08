Tra campo e mercato: ora si fa sul serio – “Hashtag Rossazzurri il Talk #42”

- Pubblicità -

Tra meno di quattro giorni si inizia a fare sul serio in casa Catania. I rossazzurri di Domenico Toscano hanno fatto il loro esordio in Coppa Italia Serie C superando ai calci di rigore il Crotone di Emilio Longo. Sul campo sono arrivate ottime risposte per l’ex allenatore del Cesena ma, ha ribadito nella conferenza post-gara, che ancora c’è molto da lavorare.

Sì il lavoro c’è ed è anche parecchio. Intanto bisogna operare quanto prima sul mercato in entrata. In attacco dovrebbe arrivare l’ufficialità di Adriano Montalto, presente ad assistere al match della sua nuova squadra insieme a Kaleb Jimenez, trequartista in arrivo dalla Salernitana. Sono ormai giocatori del Catania anche Gabriel Lunetta e Davide Guglielmotti, ormai presenti nel gruppo squadra dal ritiro di Assisi.

- Pubblicità -

E in uscita? Ancora in tanti sono fuori dal progetto tecnico di Toscano. Su tutti Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine, ma anche Celli, De Luca, Zanellato, Curado, Monaco e Cianci. Il DS Faggiano avrà un gran lavoro da portare a termine, non è affatto semplice piazzare calciatori con ingaggi molto pesanti. Però anche testa al campo.

Sabato 24 alle ore 18.00 i rossazzurri saranno ospiti del Sorrento, autentica bestia nera degli etnei negli ultimi due anni con tre sconfitte su tre precedenti giocati. Rossoneri che però hanno cambiato guida tecnica e che si presentano come un outsider che sicuramente darà filo da torcere a tutte le big del girone.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Max Licari (Pianeta Catania) e Antonino Siniscalchi (Il Mattino e Gazzetta dello Sport).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!