Sorrento, esordio per il nuovo allenatore Barilari contro il Catania di Toscano

Sabato alle 18.00 partirà il campionato di Serie C Now 2024/25 per Sorrento e Catania. Al “Viviani” di Potenza ripartirà il cammino dei rossoneri quest’anno guidati da Enrico Barilari, nuovo allenatore dei campani dopo due stagioni al timone del Sestri Levante. Una rosa rinnovata all’insegna della continuità dopo l’ultima annata terminata al dodicesimo posto del girone C.

Alla scoperta del nuovo Sorrento di Barilari: 4-3-3 di fiducia e voglia di stupire

Il campionato del Catania di Toscano partirà dal “Viviani” di Potenza contro il Sorrento. I rossoneri partiranno con l’obiettivo salvezza e magari provare a migliorare il dodicesimo posto della passata stagione. Campani che sono guidati da Enrico Barilari dopo l’addio in panchina di Vincenzo Maiuri. Negli ultimi tre precedenti coi rossazzurri sono arrivate ben tre vittorie, di cui l’ultima lo scorso 21 aprile per 3-2 con le reti di Loreto, Cuccurullo e Ravasio. Gli altri due successi, invece, sono arrivati al Massimino in Poule Scudetto Serie D 2-0 nel maggio 2023 e lo scorso dicembre in campionato per 1-0 con la rete al 42′ di De Francesco.

In questa sessione estiva di calciomercato sono arrivati a Sorrento giocatori del calibro di Bolsius dal Benevento, Guadagni dalla Lucchese e Cadili dal Sudtirol. Hanno salutato la Campania, invece, Ravasio che si è accasato al Cittadella, Bonavolontà alla Virtus Francavilla, Kolaj al Crotone e Badje alla Cavese. Il modulo utilizzato da Barilari sarà sempre il 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Guadagni, Bolsius e Scala. Tra gli ex Catania spicca Edoardo Blondett, titolare nella stagione 2017-18 con Cristiano Lucarelli in panchina.

Credit foto: Calcio Catania

Sorrento-Catania: le informazioni sui biglietti

Il Sorrento tramite i propri canali social ha comunicato tutte le informazioni relative alle modalità di accesso allo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza e ai biglietti per assistere al match contro il Catania sabato 24 agosto alle ore 18.00. Di seguito il comunicato del club rossonero.

“Sono in vendita i biglietti per assistere a Sorrento-Catania in programma sabato alle ore 18 allo stadio Viviani di Potenza. I tagliandi di tribuna centrale riservati ai tifosi rossoneri potranno essere acquistati – al prezzo unico di 15 euro – presso lo stadio Italia di Sorrento e on line attraverso il circuito Go2. I tagliandi riservati agli ospiti – sempre al costo di 15 euro – saranno invece 500 e la vendita avverrà presso i punti vendita Go2 di Catania ed on line, sempre sul circuito Go2, si concluderà venerdì alle ore 19.00“.

Queste le info stradali:

“Per i tifosi del Sorrento uscita obbligatoria Potenza Ovest, proseguire per lo snodo di Gallitello e poi imboccare via Vaccaro fino all’intersezione di viale Dante che dovrà essere percorso fino all’intersezione con viale Marconi (passando per via Verdi) ove sarà possibile parcheggiare a partire dalla BNL e fino alla rotonda del Seminario. Per i tifosi del Catania – uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani. N.B. I tifosi, sia locali che ospiti, sono invitati a prendere visione dei Modelli di Prevenzione adottati dal Sorrento Calcio 1945 e disponibili sul sito ufficiale del club.”