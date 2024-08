- Pubblicità -

Esordio in campionato per il Catania di Mimmo Toscano in Serie C Now 2024/25 contro il Sorrento di Enrico Barilari in diretta su Sky Sport. Il match si disputa al “Viviani” di Potenza avrà inizio alle ore 18.00. L’allenatore rossazzurro non potrà contare sullo squalificato Carpani e gli infortunati D’Andrea, Cianci e Adamonis. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo la partita con la nostra consueta diretta testuale.

Sorrento-Catania 0-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA PARTITA

28′ – Ancora Catania pericoloso con un colpo di testa di Luperini su cross di Ierardi, manda in angolo Del Sorbo

22′ – Grande occasione per il Catania, pressing dalla destra di Sturaro, tocco di Luperini e conclusione di Di Tacchio che termina di poco alta sopra la porta difesa da Del Sorbo

20′ – Partita equilibrata, tanti scambi di gioco nelle due squadre ma pochi tiri in porta

7′ – Padroni di casa pericolosissimi con Fusco, dimenticato da Castellini, calibra male il colpo di testa su azione d’angolo e pallone che termina sul fondo

4′ – Ancora Sorrento al tiro con una conclusione al volo dalla distanza di Guadagni che termina altissima sopra la traversa

3′ – Catania pericoloso con una voleè di destro di Castellini, pallone che termina sull’esterno della rete

1′ – Parte forte il Sorrento, colpo di testa di Musso che impegna Bethers alla parata

1′ – INIZIA IL MATCH TRA SORRENTO E CATANIA

18.00 – Calcio d’inizio tra Sorrento e Catania

Sorrento-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico; Cuccurullo, De Francesco, Colangiuli; Guadagni, Musso, Bolsius. A disposizione: Harrasser, Albertazzi, Carotenuto, Scala, Riccardi, Cangianiello, Di Somma, Vitiello, Russo, Cadili, Palella, Lops, Esposito. Allenatore: Enrico Barilari

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Quaini; Castellini, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Verna, Luperini; Popovic. A disposizione: D’Agata, Butano; Celli; Allegra, Forti, Ciniero; De Luca, D’Emilio. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano

ASSISTENTI: Il sig. Michele Colavito della sezione di Bari e il sig. Andrea Maria Masciale della sezione di Molfetta

QUARTO UOMO: Il sig. Marco Giordano della sezione di Matera

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la prima giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Sorrento-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.