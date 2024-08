Catania, esordio con un pari per Toscano: 0-0 contro il Sorrento

- Pubblicità -

Inizia con un pareggio l’avventura in Serie C 2024/25 del Catania di Domenico Toscano. Il Sorrento impone lo 0-0 ai rossazzurri al “Viviani” di Potenza disputando una gara gagliarda e a viso aperto. Numerose le assenze tra i siciliani tra infortunati e non convocati per il mercato e nonostante ciò sono riusciti ad ottenere il primo punto stagionale. Adesso urge rinforzare necessariamente la squadra.

Pari e patta tra Sorrento e Catania: convince la solidità in difesa

Pomeriggio di caldo e poche emozioni al “Viviani” di Potenza nel primo match di campionato per Sorrento e Catania. I rossazzurri di Toscano sono arrivati alla sfida di ieri con soli 13 giocatori della prima squadra e ben 7 aggregati dell’Under 19 degli etnei. Le tante assenze sono dovute agli infortuni di D’Andrea e Adamonis, inoltre Toscano ha dovuto rinunciare a Carpani per squalifica e poi ci sono anche le defezioni dovute al mercato con ben sei calciatori fuori rosa e in attesa di collocazione.

Pochi cambi e formazione praticamente obbligata per l’allenatore rossazzurro che, nonostante tutto, ha convinto per la tenuta ordinata della gara. Il Catania rischia poco o nulla e nel primo tempo sfiora il gol in due circostanze con Di Tacchio prima e Luperini poi. Inedito il ruolo di Stefano Sturaro, schierato a sorpresa nella trequarti. L’ingresso nella ripresa di De Luca al posto di un poco vivace Popovic non ha dato le risposte sperate e in avanti nel secondo tempo i siciliani non si sono quasi mai resi pericolosi. C’è ancora tanto da lavorare ma le basi per fare bene in campo ci sono.

Mercato Catania: serve un’accelerata per completare la squadra

Saranno giornate di fuoco per il Catania in cerca di rinforzi necessari per completare la squadra da consegnare a Mimmo Toscano. I rossazzurri hanno già bloccati e pronti ben quattro nuovi acquisti che sono Montalto, Jimenez, Guglielmotti e Lunetta. Inoltre, si attendono sviluppi per lo scambio ancora non ufficializzato con la Carrarese Bouah–Raimo. Nella giornata di ieri, invece, Faggiano ha incontrato l’enturage di Curcio per provare a riportarlo all’ombra dell’Etna.

Il fronte più complesso resta quello delle cessioni. La necessità è liberarsi dei contratti più onerosi, ovvero quelli di Chiricò e Di Carmine a cui il mercato non manca. Ma attenzione anche al futuro di Monaco e Cianci, due calciatori che non vorrebbero lasciare Catania ma che al momento non sono stati convocati per le prime tre gare ufficiali sotto la guida di Toscano. Venerdì a mezzanotte il mercato si chiuderà, palla a Daniele Faggiano che con esperienza e carisma proverà a chiudere la lista dei 24 giocatori.