Catania, il punto sul mercato: Guglielmotti e Lunetta le prossime ufficialità

Il mercato del Catania a meno di 48 dalla chiusura entra nel vivo. Le cessioni di Cianci alla Ternana, di Bouah alla Carrarese e di Curado all’Ascoli hanno sbloccato soprattutto le operazioni in entrata dei rossazzurri. Nella serata di ieri sono arrivate le ufficialità di Raimo, Montalto e Jimenez, che già da giorni si allenavano col gruppo squadra. I prossimi ad essere ufficializzati saranno Lunetta e Guglielmotti, che già sono in quota Catania da settimane. Poi Faggiano lavorerà sulle punte e su altri innesti per completare difesa e centrocampo.

Catania, caccia al bomber in attesa di altre uscite

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo e il Catania è al lavoro per rafforzare la squadra da dare a Domenico Toscano. Ieri i rossazzurri sono tornati ad ufficializzare tre nuovi innesti (l’ultimo era stato Luperini a luglio prima del caos fideiussione), ovvero Raimo, Montalto e Jimenez. Tre giocatori che saranno già a disposizione dell’allenatore ex Cesena per la gara di lunedì alle 21.15 contro il Benevento.

Ma non è finita qui. Oggi dovrebbero arrivare le ufficialità dei due esterni Guglielmotti e Lunetta che sono aggregati col Catania già dello scorso 2 agosto in ritiro ad Assisi. Ma attenzione che il mercato in entrata non finisce qui. Faggiano è al lavoro per regalare un’altra punta a Toscano. In difesa piace il nome di Malomo, svincolato dalla Triestina e che può accasarsi anche a mercato finito. A centrocampo oggi è atteso Francesco De Rose, altro nome che piace molto a Toscano.

Il punto sulle uscite: in attesa di destinazione Zanellato, Chiricò e Di Carmine

Il mercato in uscita si infittisce sempre più. Dopo le cessioni di Bouah, Curado e Cianci adesso toccherà ad altri calciatori che hanno preso parte al ritiro ma che non sono mai rientrati nei piani di Toscano. Tra questi Niccolò Zanellato, Cosimo Chiricò, Alessandro Celli, Salvatore Monaco, Giuseppe De Luca e Samuel Di Carmine.

Ma attenzione, qualcuno di questi nomi non è escluso che possa rientrare e restare al Catania. Dipenderà molto dalle ultime ore di mercato e se arriveranno le offerte giuste per i calciatori in questione. L’obiettivo di Faggiano resta quello di liberarsi degli ingaggi pesanti.