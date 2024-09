Verso Catania-Benevento, Toscano: “Dobbiamo stare tutti uniti”

- Pubblicità -

Tempo di pre-partita per il Catania di Mimmo Toscano che lunedì alle 21.15 sfiderà al Massimino il Benevento di Gaetano Auteri. La formazione rossazzurra arriva alla sfida dopo il pari di Sorrento per 0-0 e giornate frenetiche di mercato con ben 8 nuovi acquisti arrivati a ridosso della chiusura della sessione estiva. Ecco le parole dell’allenatore dei siciliani nella conferenza pre-gara.

Toscano: “Benevento squadra protagonista negli ultimi anni. Ancora dubbi sui convocati”

Il Catania domani sera alle 21.15 esordirà al Massimino contro il Benevento di Gaetano Auteri, sfida importante tra due delle favorite alla vittoria finale del girone C di Serie C. Domenico Toscano analizza il momento della sua squadra e sulla condizione fisica di alcuni calciatori: “Stoppa, De Rose, Guglielmotti e Lunetta ci saranno. Solo Inglese è più indietro. Non dobbiamo avere fretta ad averlo subito perché dobbiamo gestirlo bene. Benevento? Squadra che negli ultimi anni è stata protagonista nel nostro girone. Auteri l’ho sempre apprezzato, sono squadre che ti sollecitano tanto. Nonostante siamo in costruzione, voglio vedere il livello della nostra determinazione. È un test di livello e siamo contenti che venga già domani. Del mercato ha parlato il DS Faggiano. Io ho detto oggi ai ragazzi che questa situazione ci ha uniti e rafforzati. Questi momenti ci serviranno per l’arco del campionato, dobbiamo costruire una famiglia. I ragazzi si sono comportati da persone vere e da professionisti. Sono soddisfatto del mercato. La società ha lavorato per quello che si è potuto fare una squadra competitiva. Sono stati presi calciatori funzionali al nostro progetto. Jimenez ha avuto la febbre. Dalla prossima settimana valuteremo la posizione in campo per il meglio del Catania. Dobbiamo capire qual è il vestito giusto. Dobbiamo alzare il livello e mettere qualità a servizio del Catania. Ancora abbiamo 24 ore e mi porto dietro qualche dubbio sui convocati. Voglio parlare anche con loro perché ho visto poco i nuovi arrivati.”

- Pubblicità -

Toscano: “I tifosi del Catania devono starci uniti. Adamonis? Portiere importante, per adesso contiamo su Bethers”

In conferenza stampa pre-gara Mimmo Toscano commenta anche la presenza del Presidente Ross Pelligra al Massimino: “Pelligra? Oggi tutti i componenti del club che è stata qui è quello che voglio vedere tutto l’anno. Dobbiamo stare tutti uniti nei momenti belli e meno belli. I tifosi saranno sempre accanto e numerosi. Starà a noi farci riconoscere in campo. È questa la strada da percorrere. Portiere? Bethers e Adamonis sono due ragazzi di livello. Adamonis ha un problema alla mano ed è un portiere di categoria importante. Per adesso contiamo su Bethers e il campionato stabilirà le gerarchie. De Rose? Lo conosco da tempo e so cosa può dare al Catania. Come tutti che abbiamo scelto hanno dei valori importanti. Parlare dei singoli oggi è superfluo. Sono convinto che si costruirà un gruppo forte. Anche chi non fa parte più del progetto fino a ieri ha dato il massimo e si è comportato da professionista e li devo ringraziare perché mi hanno dato disponibilità negli allenamenti e con la Carrarese. Gli auguro il meglio. Il nostro campionato è iniziato da ieri. Serie B? Chi lo può pronosticare questo? è un girone di alto livello. La nostra squadra è competitiva. Verna speriamo di averlo a disposizione per la Juventus. Montalto ha avuto un affaticamento ieri e le condizioni sapranno in settimana“.