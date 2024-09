Catania-Benevento 1-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania vince contro il Benevento per 1-0 grazie alla rete siglata al 24′ da Carpani, al suo primo centro in rossazzurro. Si tratta della prima vittoria della gestione Toscano e la squadra di Ross Pelligra sale a quota 4 punti nel girone C di Serie C. Ma andiamo a vedere le pagelle degli etnei.

Le pagelle del Catania

BETHERS 7: Interventi precisi e puliti in un secondo tempo di sofferenza. Ottimo l’intervento al 78′ su Lamesta che salva la squadra dal pari del Benevento.

- Pubblicità -

IERARDI 6,5: Prestazione pulita e spazzate all’occorrenza. Nel primo tempo ha aiutato spesso Guglielmotti supportando la fascia destra.

DI GENNARO 7: Partita magistrale del centrale ex Carrarese, onnipresente su tutti i palloni potenzialmente pericolosi. Monumentale.

CASTELLINI 6,5: Prestazione di sacrificio del capitano schierato prima da braccetto e poi da laterale sinistro, soffre molto nella ripresa le cavalcate di Lamesta.

GUGLIELMOTTI 7,5: Migliore in campo a mani basse nel primo tempo. La fascia destra è impraticabile per ogni calciatore del Benevento nel primo tempo. Nella ripresa cala fisicamente e ritmicamente.

STURARO 7: Decisivo nel secondo tempo salvando al 66′ il potenziale 1-1 degli ospiti. Puntuale e preciso nei lanci e dà “legna” a centrocampo.

(dal 69’) DE ROSE S.V.

DI TACCHIO 7: Un carro armato a centrocampo che martella dal 1′ al 96′ dando fisicità ad un centrocampo spesso in difficoltà nella ripresa.

ANASTASIO 5,5: In netto calo rispetto alla prestazione vista col Sorrento. Sbaglia spesso i palloni giocabili e rischia di mettere in difficoltà i suoi compagni.

(dal 55’) QUAINI 6,5: Mette ordine in difesa cercando di tenere testa ad un Lamesta mai domo.

LUPERINI 6+: Partita più di sacrificio dell’ex Palermo e Ternana che dà comunque qualità e gamba alla trequarti rossazzurra

CARPANI 7: Primo gol in rossazzurro al 24′ e prima vittoria per la squadra di Toscano in un big match contro una diretta concorrente. Oltre al gol in campo dà l’anima fino al 69′.

(dal 69’) INGLESE S.V.

LUNETTA 7: Gioca in un ruolo non suo e propizia il gol del 1-0 di Carpani al 24′. La sua velocità mette spesso in difficoltà i centrali di Auteri.

(dal 61’) STOPPA 6+: Entra bene al posto di Lunetta e con la sua gamba è utile nelle ripartenze utili per far respirare la squadra.

TOSCANO 7: Vittoria di carattere e di cuore del suo Catania. Primo tempo perfetto e con la squadra che meritava anche la rete del raddoppio. Nel secondo tempo la squadra cala fisicamente ma riesce a contenere tutti gli attacchi del Benevento. Adesso testa a sabato contro la Juventus Next Gen in una sfida che si profila non semplice per i rossazzurri.