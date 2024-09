- Pubblicità -

Esordio casalingo alla seconda giornata di Serie C girone C per il Catania di Mimmo Toscano che sfida al Massimino il Benevento di Gaetano Auteri. La squadra rossazzurra vuole trovare la prima vittoria con la nuova gestione tecnica davanti ad un Cibali vestito a festa. Calcio d’inizio alle ore 21.15 e noi di Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Benevento: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Ore 21.15 – Calcio d’inizio tra Catania e Benevento

Catania-Benevento: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; Lunetta. A disposizione: Adamonis, Butano, Quaini, Raimo, Allegra, De Rose, Forti, Ciniero, Jimenez, Stoppa, Inglese, D’Emilio, Corallo. Allenatore: Domenico Toscano

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Berra, Capellini, Viscardi, Ferrara; Talia, Viviani, Acampora; Lamesta, Manconi, Lanini. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Veltri, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Pinato, Simonetti, Borello, Starita, Perlingieri. Allenatore: Gaetano Auteri

ARBITRO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

ASSISTENTI: Il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviglio e il sig. Matteo Taverna della sezione di Bergamo

QUARTO UOMO: Il sig. Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la seconda cgiornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Sorrento-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play.