Catania, Pelligra: “Ho lavorato con Carozzi e Tucker per il club. Fideiussione? Questioni burocratiche…”

Parola al Presidente Pelligra. Il numero uno del Catania FC parla in conferenza stampa su tutte le vicende extra-campo legate ai progetti del gruppo imprenditoriale australiano legate al club rossazzurro. Ecco le parole di Pelligra rilasciate in sala stampa al “Massimino”.

Pelligra: “Con Grella, Bresciano e il cda lavoro a stretto contatto”

Il Presidente del Catania FC Ross Pelligra parla in conferenza stampa per analizzare dopo due anni il progetto del club rossazzurro. Infrastutture, logo e fideiussione, questi i temi più caldi trattati dal numero uno dei siciliani stasera impegnati contro il Benevento. “Sono onorato di essere qui. Abbiamo iniziato bene questa stagione e ora vogliamo fare meglio. Oggi vorrei parlare di una serie di argomenti. Mi piacerebbe parlare dell’investimento a lungo termine del Catania FC. Per quanto mi riguarda ho lavorato molto. Ho lavorato con Giuseppe Carozzi e Devid Tucker che mi danno sostegno a livello calcistico. Sicuramente un board mi aiuta a prendere decisioni sul futuro. In particolare Tucker ha avuto collaborazioni con il Manchester United e con la Nike. Un altro aspetto su cui mi vorrei concentrare è la mi soddisfazione per la squadra costruita quest’anno data a disposizione a Mimmo Toscano. Ai tifosi dico che sono soddisfatto. 12.190 abbonati, li ringrazio per il loro sostegno. Ross Pelligra, Vincenzo Grella, Bresciano e i nuovi membri del Cda lavorano per il futuro del calcio a Catania. Ciò che ho visto nelle ultime settimane nei social non mi è dispiaciuto. Voglio fare il meglio per questo club e questa città per la quale ho le origini. Come ben sapete ho più proprietà sportive però la mia connessione con il Catania e con Vincenzo Grella va ben oltre a tutto. Mi ci sento 2-3 volte al giorno. Catania mi interessa dal punto di vista personale”.

“Centro Sportivo? Il Catania come società ha diverse squadre. Tutte sono importanti come la prima squadra. Questa è un’azienda giovane e quando l’abbiamo presa non c’erano strutture. Vogliamo focalizzarci su nuovi progetti e al momento oppurtuno faremo gli investimenti che porteranno in alto il nome di Catania. Lavorando spesso a Dubai coi soldi non si compra tutto. Servono persone e strategie.”

“Bugdet? Noi lo stanziamo stagione per stagione. Voglio un club sostenibile”

Pelligra in conferenza stampa prosegue sulla situazione vissuta il 9 agosto con la fideiussione da presentare per tesserare i nuovi calciatori: “Fideiussione? Si è trattato di questione burocratiche. Stiamo lavorando in maniera positiva e purtroppo si è trattato di un rallentamento di alcuni consulenti che ad oggi non lavorano più con noi. Abbiamo risolto tutto. Abbonamenti? In quel momento non abbiamo indetto nessuna conferenza stampa perché eravamo impegnati a lavorare alla costruzione della squadra. Non che non fosse importante ma quello che abbiamo messo nei social era abbastanza chiaro. Parisi mi ha chiamato subito per la situazione fideiussione e io l’ho assicurato e ed è rimasto soddisfatto. Torre del Grifo? C’erano dei problemi relativi al comune di Mascalucia nel 2022. Abbiamo volontà e risorse di fare un centro sportivo per la squadra. Budget? Noi lo stanziamo stagione per stagione. Voglio un club sostenibile, al momento sono soddisfatto e ho le persone giuste e i giocatori in campo giusti.”

“Io parlo solo quando ho la situazione chiara e risolvo solo quando ho la situazione sotto controllo. Il mercato è un momento complesso. Faccio i complimenti a Faggiano e Toscano per aver superato il periodo di stress. Grella ha lavorato tantissimo. Ogni azienda che possiedo è una priorità. Blutec e Catania FC sono due mie priorità. Il budget viene stabili in base a quanto dice il mio team. Non ha senso spendere tanto ed essere promossi e poi retrocedere l’anno successivo. Logo? Dovreste fare questa domanda alla curatela. Siamo in attesa di una nuova valutazione. Con Grella parlo più che con mia moglie“.