Catania, Toscano: “I tifosi ci hanno trascinato, primo tempo importante”

Al termine del match contro il Benevento vinto per 1-0 grazie alla rete di Carpani al 24′, ha parlato in sala stampa l’allenatore del Catania Domenico Toscano. L’ex Cesena e Reggina si è ritenuto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e ne ha sottolineato gesta e prestazione globale. Ecco le sue parole rilasciate nel post-gara.

Toscano: “Il salvataggio sulla linea di Sturaro la cosa che mi è piaciuta di più”

A margine della vittoria contro il Benevento, Mimmo Toscano analizza la prestazione del suo Catania nel post-gara in sala stampa. “Il primo tempo è stato importante per intensità, ritmo, qualità contro una squadra forte. – dice l’allenatore rossazzurro – Nel secondo tempo, quando abbiamo perso un po’ di gamba, siamo andati un po’ in difficoltà. Abbiamo concesso qualcosa che potevamo evitare ma il cuore e lo spirito di questa squadra, vedi il salvataggio sulla linea di Sturaro, è ciò che mi è piaciuto di più. Gli ultimi 30’ sono stati di sacrificio e cuore. Siamo una squadra che quando ha gamba e partecipa in entrambe le fasi può fare molto bene. C’è tanto da migliorare e da crescere ma ci sono ampi margini. La gente ci ha trascinato e noi lo abbiamo fatto con loro“.

“A Lunetta ho chiesto se se la sentiva di interpretare quel ruolo perché non avevo grandi alternative. Vedo uno Sturaro diverso. Ho parlato con lui quest’estate e sono stato molto chiaro e diretto. Ho trovato un ragazzo intelligente che si è messo a disposizione. Ha capito, così come altri, dove siamo e in che categoria siamo”. Infine sugli infortuni di Montalto e Verna Toscano ribadisce: “Montalto ha avuto un risentimento al polpaccio e aspettiamo di capirne l’entità. Verna a Potenza ha preso un colpo al costato e speriamo che possa riprendersi velocemente. Aldilà di questo, penso che quando ci sia un’anima, uno spirito, tutte le difficoltà si possono superare“.