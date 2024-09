Catania, una vittoria che lancia un segnale al campionato? “Hashtag Rossazzurri – il Talk” #43

- Pubblicità -

Il Catania trova la sua prima vittoria stagionale battendo per 1-0 il Benevento di Gaetano Auteri. Gara gagliarda giocata con coraggio e determinazione dai ragazzi di Mimmo Toscano che si sono imposti sui sanniti grazie alla rete messa a segno da Carpani al 23′. Rossazzurri che salgono a quota 4 in campionato a soli due punti dal Picerno capolista.

Un successo convincente quello dei rossazzurri che hanno raccolto applausi e cori in un Massimino catino incandescente. Pubblico che anche in questa stagione, nonostante un estate vissuta col fiatone sul cullo, ha risposto presente con oltre 12.000 abbonati e ben 17.000 presenze ieri al Cibali.

Una prestazione convincente del Catania di Toscano che ha superato una delle prime della classe. Una prova di forza importante che ha dato molte certezze all’allenatore ex Cesena e Reggina da cui ripartire per la prossima di campionato contro la Juventus Next Gen, sabato 7 settembre a Biella. Nel contempo, ieri mattina ha parlato in sala stampa Ross Pelligra, tornato a Catania dopo il caos fideiussione.

Il presidente ha parlato alla città assicurando che la vicenda si è sviluppata per via di errori burocratici. Inoltre, ha annunciato l’ingresso in società di due figure: Tucker, ex dirigente del Manchester United e della Nike, e Carrozzi. Resta ancora in sospeso la questione relativa alle infrastrutture d’allenamento utili alla prima squadra (ad oggi il Catania si allena ancora al Cibalino).

