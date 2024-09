La Storia di Enzo e Nuccio: due fratelli emigrati in Germania a cercare fortuna – L’Intervista dal Mondo

Enzo e Nuccio Ingala, due fratelli originari di San Cono, un piccolo comune dell'entroterra siciliano, sono l'esempio vivente di come la determinazione e l'innovazione possano trasformare le avversità in opportunità

La storia di Enzo e Nuccio Ingala è simile a quella di molti emigrati italiani, ma con una sfumatura unica. Ed è proprio per questo motivo che oggi scegliamo di raccontarvela.

I protagonisti sono appunto Nuccio ed Enzo, due fratelli originari di San Cono, piccolo comune dell’entroterra della provincia di Catania. Desiderosi di crearsi un futuro e di intraprendere avevano tentato di avviare un’impresa nel loro paese natale, la patria del fico d’india, prodigandosi nella produzione di cassette in carta per il settore ortofrutticolo.

Tuttavia, il loro sogno imprenditoriale in Sicilia non si è concretizzato come speravano, e ciò li ha spinti “in maniera un pò forzata” – come ci racconteranno loro stessi – a partire in Germania per cercare fortuna.

Arrivati a Saarlouis, i fratelli Ingala si sono trovati in un ambiente completamente diverso da quello che conoscevano, con lingua, clima e usanze diversi; e per questo hanno affrontato delle difficoltà del tutto simili a quelle sperimentate da generazioni di altri emigrati italiani, prima e dopo di loro.

Nonostante il problematico periodo iniziale, in cui i due si sono trovati anche a fare i lavori più umili per mantenere le loro famiglie, Enzo e Nuccio non hanno mai rinunciato a coltivare il loro spirito imprenditoriale: si sono infatti “rilanciati” nel mondo dell’impresa con la fornitura di scatole per pizzerie e ristoranti, per poi dedicarsi definitivamente ad un settore in cui avrebbero fatto la differenza, la produzione di contenitori per gelato.

I due fratelli avevano infatti notato, con grande spirito di osservazione, che i tedeschi sono i maggiori consumatori d’Europa di gelato – pensate, lo mangiano anche in pieno inverno, quando la temperatura scende al di sotto dello 0° – e proprio per questo hanno capito le potenzialità di questo settore, creando la loro impresa: ILI Pack GmbH & Co KG.

Nel giro di pochi anni sono riusciti ad avere una quantità di utili che gli ha permesso di spostarsi nella zona industriale – dove hanno creato un capannone funzionale alle loro esigenze – introdotto macchine molto innovative tecnologicamente, e ampliato la loro produzione.

Attualmente l’azienda dei fratelli Ingala è una delle prime nel settore ad essere quasi completamente plastic-free, un traguardo di cui – come ci hanno raccontato quando siamo andati ad intervistarli in sede – vanno molto orgogliosi.

Nonostante il successo, Enzo e Nuccio non dimenticano mai le loro radici. Ogni tanto fanno ritorno a San Cono, mantenendo vivo il legame con la loro terra d’origine. A testimonianza di ciò abbiamo anche raccolto i pareri di alcuni compaesani dei due imprenditori, e avrete modo di sentirli nel video di questa sera.

Il sogno dei fratelli Ingala adesso è quello di poter avviare una piccola attività anche in Sicilia, contribuendo allo sviluppo economico del loro territorio natale. Tuttavia, sono consapevoli delle sfide burocratiche e finanziarie che ancora caratterizzano il sistema italiano, in netto contrasto con l’approccio più favorevole incontrato in Germania.

Noi di Hashtag Sicilia siamo rimasti affascinati dalle vicende che hanno coinvolto i fratelli Ingala, e siamo andati in trasferta fino a Saarlouis per raccontarvele nell’ambito del nostro ciclo di appuntamenti “Interviste dal Mondo”, con il quale vi abbiamo già portato in Argentina.

Per conoscere nel dettaglio la storia dei due fratelli Sanconesi emigrati in Germania, i loro consigli per i giovani siciliani che desiderano avviare un’impresa, e molto altro ancora, vi diamo appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!