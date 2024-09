Catania, Toscano: “Contentissimo per Inglese e Quaini. Siamo stati sempre in partita”

- Pubblicità -

Il Catania di Domenico Toscano vince la seconda gara consecutiva. Dopo il bel successo contro il Benevento di lunedì scorso arriva anche la vittoria a Biella contro la Juventus Next Gen. 3-1 firmato dalle reti di Anastasio al 25′, di Inglese al 61′ e Quaini al 84′. Di seguito le parole dell’allenatore rossazzurro al termine del match rilasciate ai microfoni di Telecolor.

Toscano: “Speriamo di continuare a fare divertire. Oggi ho visto un Catania forte mentalmente”

Il Catania di Toscano vince la sua prima gara in trasferta della stagione. Secco 3-1 alla Juventus Next Gen al “La Marmora” di Biella, di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Telecolor sulla bella vittoria dei rossazzurri. “Speriamo di continuare a far divertire e a divertirci. – dice Toscano – Sappiamo che siamo ancora alla terza giornata. Abbiamo affrontato una squadra forte con tecnica e gamba. Noi siamo stati forti mentalmente e abbiamo approcciato molto bene alla gara. Siamo stati sempre in partita e l’aspetto mentale conta. Sono contentissimo per Inglese e Quaini, farsi trovare pronti non è facile. Sono cose che mi piacciono quando tutti sono partecipi. I cartellini gialli hanno alzato i toni. Io stesso devo migliorare in panchina ma la partita la vivo così. L’episodio del gol annullato a Lunetta non deve accadere. Carpani? L’ho tolto per sostituzione tecnica. Avendo già perso Di Tacchio, ho preferito toglierlo al 46’. Il coraggio paga. Sul gol preso dobbiamo migliorare, anche se abbiamo concesso poco. Sull’espulsione di Ierardi purtroppo è stata un’ingenuità sua. Dobbiamo crescere partita per partita. C’è grande coinvolgimento da parte di tutti. Il potenziale c’è. Di Tacchio? Ha un problema muscolare al flessore, valuteremo con lo staff medico”.

