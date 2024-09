Juventus Next Gen-Catania 1-3: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Benevento, 3-1 alla Juventus Next Gen. In gol per i rossazzurri al 25′ Anastasio, al 61′ Inglese e al 84′ Quaini. Serve a ben poco la rete messa a segno da Afena Gyan al 79′. Partita condizionata da ben 4 espulsioni, tra cui quelle di Faggiano dalla panchina e di Ierardi per doppia ammonizione. Di seguito le pagelle della squadra di Toscano.

Catania, le pagelle: Sturaro migliore in campo

BETHERS 7: In crescendo rispetto alle scorse uscite, poche colpe sul gol subito al 79’ da Afena Gyan e super parata su Palumbo al 88’. Continuando così la concorrenza in porta sarà bruciata

IERARDI 6: Voto macchiato solo dall’espulsione per doppio giallo, dove è stato molto ingenuo. Fino al 70’ prestazione impeccabile, onnipresente negli anticipi sugli attaccanti della Juventus Next Gen.

DI GENNARO 7,5: Il difensore ex Carrarese vince TUTTI i contrasti aerei e riesce ad evitare ogni possibile occasione per i padroni di casa. Onnipresente.

CASTELLINI 7: Solidità e qualità. Non è una novità la prestazione del capitano rossazzurro che si dimostra giocatore di categoria superiore per la gestione palla e gli anticipi.

GUGLIELMOTTI 7: Un treno sulla fascia destra che ha incontrato non poche insidie sul suo percorso (su tutte quella di Afena Gyan), ma da sostegno perenne alla fascia.

DI TACCHIO 6,5: 37 minuti di pulizia e legna a centrocampo, la specialità della casa per l’ex Salernitana. Purtroppo, esce per infortunio.

(dal 37’) DE ROSE 6,5: Prosegue alla perfezione il ruolo portato avanti da Di Tacchio e riesce a dare ordine e legna in un centrocampo spesso fin troppo pressato dalla Juventus Next Gen.

STURARO 8,5: Il migliore in campo. Presente tecnicamente e mentalmente per 95 minuti. Sempre più fondamentale per il centrocampo del Catania. Un altro Sturaro rispetto a quello visto nella passata stagione.

ANASTASIO 7: In netto crescendo rispetto alle scorse partite. Segna il primo gol al 25’ che sblocca il match e riesce a stare sul pezzo per tutti i 95 minuti.

LUPERINI 6,5: Grande prestazione anche per il trequartista ex Palermo che gioca una partita tatticamente perfetta. Riesce spesso a far salire la squadra e a creare le potenziali occasioni da gol.

(dal 67’) STOPPA 6: Si vede poco se non per corsa e grinta.

CARPANI 6,5: Gioca solo il primo tempo ma è il solito giocatore visto nelle scorse uscite. Grande aggressività e agonismo in campo.

(dal 46’) INGLESE 7: è arrivata la prima pennellata in rossazzurro per l’ex bomber di Chievo e Parma, un gol da attaccante di categoria superiore. Una rete che fa ben sperare per il futuro dell’attacco rossazzurro.

LUNETTA 7+: Altra partita da centravanti reinventato e altra prestazione autorevole. Crea superiorità e sfugge sempre agli avversari.

(dal 71’) QUAINI 7: Entra in una fase complicata del match e sigla la rete del definitivo 3-1, la prima tra i professionisti

TOSCANO 7,5: La miglior partita del Catania in questo inizio. Grintosi e di livello per tutti i 95 minuti e una squadra sul pezzo contro un avversario di livello. Potenzialmente i rossazzurri potevano vincere con ben più ampio margine, ma quel che conta è vincere. Col Picerno altra prova di maturità per comprendere le vere potenzialità dei siciliani.