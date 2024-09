Serie C, Juventus Next Gen-Catania 1-3: prima vittoria esterna per la squadra di Toscano

- Pubblicità -

Terza giornata del girone C della Serie C Now, al “La Marmora” di Biella si affrontano Juventus Next Gen e Catania. La squadra di Mimmo Toscano centra la prima vittoria esterna della stagione, vincendo 3-1 grazie alle reti di Anastasio, Inglese e Quaini. Per i bianconeri in gol Afena-Gyan. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Juventus Next Gen-Catania 1-3: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

90+5′ – FINALE A BIELLA: IL CATANIA VINCE CONTRO LA JUVENTUS NEXT GEN PER 3-1

90′ – Assegnati cinque minuti di recupero

88′ – Miracolo di Bethers su Palumbo, tiro insidioso deviato in angolo dal portiere lettone

86′ – Ammonito Stivanello nella Juventus Next Gen

84′ – RETE DEL CATANIA!! SEGNA ALESSANDRO QUAINI, 3-1 PER IL CATANIA

79′ – GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN: SEGNA AFENA GYAN AL VOLO DA FUORI. 1-2 A BIELLA!

75′ – Doppio cambio Juve: fuori Macca, Guerra e Peeters dentro Palumbo, Amaradio e Owuso

71′ – Juventus in 10, rosso per Papadopulos, espulso anche dalla panchina Scaglia

70′ – Catania in 10, espulso Ierardi per doppia ammonizione. Nei rossazzurri fuori Lunetta dentro Quaini

68′ – Ammonito Macca nella Juve Next Gen

67′ – Nel Catania fuori Luperini per Stoppa

65′ – Juventus che sostituisce Scaglia con Semedo

61′ – RETE DEL CATANIA!! SEGNA ROBERTO INGLESE, 2-0 PER I ROSSAZZURRI

59′ – Catania ad un passo dal raddoppio con Di Gennaro di testa, salva sulla linea Peeters

58′ – Nella Juventus fuori Da Graca dentro Afena Gyan

56′ – Ammonito nel Catania Di Gennaro

52′ – Ancora rossazzurri pericolosi con Inglese che ci prova in girata, pallone che termina alto deviato dai centrali bianconeri

49′ – Catania che prova il tiro con Sturaro dopo un errore nella retroguardia juventina, pallone che termina alto sopra la traversa

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO, nel Catania dentro Inglese per Carpani

45+3′ – FINE PRIMO A BIELLA: CATANIA AVANTI SULLA JUVENTUS NEXT GEN GRAZIE ALLA RETE DI ANASTASIO AL 25′

45+2′ – Ammonito Scaglia nella Juventus

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

42′ – Ammonito nel Catania Luperini

40′ – Espulso dalla panchina il DS Faggiano per proteste contro la terna arbitrale, ammonito anche Mimmo Toscano

37′ – Primo cambio in casa Catania: si fa male Di Tacchio, entra De Rose

25′ – RETE DEL CATANIA!! SU PUNIZIONE SEGNA ANASTASIO, VANTAGGIO ROSSAZZURRO A BIELLA

11′ – Si vede anche la Juventus Next Gen con Papadopulos che va al tiro, para bene Bethers

4′ – GOAL ANNULATO AL CATANIA! Lunetta segna di testa dopo una conclusione dal limite di Di Tacchio respinta da Daffara, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

1′ – INIZIA IL MATCH A BIELLA: VIA A JUVENTUS NEXT GEN-CATANIA

18.30 – Fischio d’inizio dell’incontro fra Juve Next Gen e Catania

Juventus Next Gen-Catania 1-3: le formazioni ufficiali

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Scaglia F. (dal 65′ Semedo), Pedro Felipe; Comenencia, Macca (dal 75′ Palumbo), Peeters (dal 75′ Owusu), Cudrig; Papadopoulos, Guerra (dal 75′ Amaradio); Da Graca (dal 58′ Afena Gyan). A disposizione: Vinarcik, Scaglia S., Mulazzi, Savio, Ledonne, Citi, Perotti, Turco, Faticanti. Allenatore: Paolo Montero

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio (dal 37′ De Rose), Anastasio; Luperini (dal 67′ Stoppa), Carpani (dal 46′ Inglese); Lunetta (dal 71′ Quaini). A disposizione: Adamonis, Butano; Raimo, Forti, Ciniero; Corallo. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Il sig. Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore e il sig. Antonio Aletta della sezione di Avellino

QUARTO UOMO: Il sig. Davide Gandino della sezione di Alessandria

AMMONITI: 29′ Ierardi (CAT), 39′ Toscano (CAT), 42′ Luperini (CAT), 45+2′ Scaglia (JUV), 56′ Di Gennaro (CAT), 68′ Macca (JUV), 86′ Stivanello (JUV)

ESPULSI: 40′ Faggiano (CAT), 70′ Ierardi (CAT), 71′ Papadopulos (JUV), 72′ Scaglia (JUV)

RETI: 25′ Anastasio (CAT), 61′ Inglese (CAT), 79′ Afena Gyan (JUV), 84′ Quaini (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Della Marmora di Biella vale la terza cgiornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Juventus Next Gen-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.