Catania, Pelligra: “Ringrazio i tifosi, è stata una festa di appartenenza”

Il Catania continua a vincere e centra il secondo successo consecutivo superando per 3-1 la Juventus Next Gen a Biella. Presente al “Pozzo-La Marmora” anche il Presidente Ross Pelligra che ha seguito il match in tribuna insieme al Vicepresidente e AD rossazzurro Vincenzo Grella. Prima del fischio d’inizio il numero uno dei siciliani ha salutato i tanti tifosi giunti in Piemonte per sostenere la squadra di Mimmo Toscano. Nei canali ufficiali del club l’imprenditore italo-australiano ha rilasciato una nota.

Pelligra: “Rivedere il Catania è come tornare a casa e partecipare a una bellissima festa d’appertenza”

C’è grande soddisfazione per il momento in casa Catania. Un avvio importante di campionato per la squadra rossazzurra che è in testa al girone C di Serie C dopo tre giornate di campionato. Al margine della vittoria per 3-1 contro la Juve Next Gen ha parlato tramite una nota stampa il Presidente Ross Pelligra, presente a Biella per assistere al match.

“Tanti tifosi rossazzurri sono giunti ieri a Biella da diverse città del Nord; per chi vive e lavora lontano da Catania, rivedere il Catania è stato come tornare a casa e partecipare a una bellissima festa d’appartenenza. Li ho conosciuti, ho vissuto con loro una grande emozione e ci tengo a ringraziarli”.