Catania, contro il Picerno per dare continuità: “Hashtag Rossazzurri – il Talk #44”

Continuità per continuare a sognare. Questo l’obiettivo del Catania di Mimmo Toscano che sabato sera ospiterà il Picerno di Francesco Tomei alle ore 20.45, gara valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. Entrambe le formazioni arrivano a pari punti a questa sfida e una vittoria potrebbe far balzare una delle due squadre in vetta al torneo.

Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti. Sono praticamente rientrati quasi tutti gli infortunati, tra cui D’Andrea, Montalto, Gega e Verna, giocatori importanti per lo scacchiere di Toscano. Si ferma, invece, Di Tacchio per una lesione tendinea a carico del flessore della gamba destra. Nelle prossime ore, il centrocampista rossazzurro si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica per valutare l’eventuale trattamento conservativo o chirurgico.

Per la formazione in campo sarà invariato il 3-4-2-1 schierato già Toscano in tutte le uscite stagionali del Catania. Assente per squalifica Ierardi, sarà rimpiazzata da Quaini che andrà a fare il braccetto a destra insieme a Castellini e Di Gennaro. A centrocampo spazio a Ciccio De Rose che farà coppia con Sturaro. In avanti resta da capire se Inglese ha la gamba per partire dal primo minuto o se ancora Gabriel Lunetta sarà schierato punta adattata. Resta anche da capire se Montalto verrà convocato e se nel caso potrebbe avere spazio anche a partita in corso per acquisire quanto più minutaggio possibile.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista inviato da Picerno Pietro Agolia (Gianlucadimarzio.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!