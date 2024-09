Verso Catania-Picerno, Toscano: “Dobbiamo stare sul pezzo e spingere”

- Pubblicità -

Il Catania vuole centrare la terza vittoria consecutiva in casa al Massimino contro il Picerno. A parlare in conferenza stampa è l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano che si è soffermato molto sui rientri di Gega, D’Andrea, Jimenez, Verna e Montalto, tutti e 5 convocati per domani. Di seguito le parole rilasciate in sala stampa dall’ex Cesena e Reggina.

Toscano: “Si è lavorato bene sui recuperi. I tifosi del Catania ci stanno dando tanto”

In sala stampa al Massimino ha parlato l’allenatore del Catania FC Domenico Toscano in vista della sfida contro il Picerno in programma domani sera alle ore 20.45. “Siamo all’inizio del campionato, sono un allenatore che studia tanto insieme al mio staff. – dice l’allenatore rossazzurro in conferenza stampa – I dettagli fanno la differenza. Conoscere i punti deboli e di forza di un avversario fanno la differenza. Il Picerno non ha sette punti per caso. Ha un’idea di gioco precisa e leggibile. Non sarà uno scontro al vertice perché siamo ancora alla quarta giornata. Quando riusciremo a riempire tutto il Massimino vuol dire che siamo apprezzati e stiamo facendo bene e siamo sulla strada giusta. I tifosi ci stanno dando tanto. Quattro partite sono poche e siamo in debito con loro. Già avere alla quarta tanta fiducia è tanto. Bisogna stare concentrati e attenti. Dobbiamo stare sul pezzo e spingere, perché abbiamo intrapreso quella strada. Abbiamo recuperato D’Andrea, Jimenez, Montalto, Verna e Gega. Si è lavorato bene, è una cosa positiva e siamo riusciti con tanto lavoro dello staff medico per riportare dentro questi ragazzi che completano il nostro organico.”

“Inglese domani sarà titolare. Abbiamo le idee molto chiare”

Toscano in conferenza stampa prosegue parlando della possibile formazione titolare del Catania domani contro il Picerno. “D’Andrea? Può giocare in tutti i ruoli. Jimenez ha grandi qualità tecniche, ancora lui non la ha capito. Deve crescere in continuità e consapevolezza. È un calciatore che darà il suo contributo. Di Tacchio? Gli infortuni fanno parte del calcio. Ci dispiace averlo perso, è un ragazzo straordinario Ciccio dentro e fuori dal campo. A livello tattico cambia poco, cambia per le caratteristiche. L’aspetto mentale è fondamentale e io ci pongo molta attenzione. Non dobbiamo essere figli del risultato. Quaini? Ha caratteristiche diverse da Ierardi. Sicuramente avremo meno fisicità. È importante la condizione della squadra. La vittoria contro la Juventus ci ha dato morale. Aver creato identità e filosofia di gioco in così poco tempo va dato merito ai miei calciatori. Per me contano le prestazioni a prescindere dal risultato.”

“Sabato mi è piaciuta molto l’intensità. Inglese? Il suo minutaggio è migliorato. Catania è il suo contesto giusto dove può essere apprezzato. Potrà giocare dall’inizio. Oggi sta crescendo ed è un calciatore di un livello calcistico diverso dagli altri compagni di squadra. Dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori. Moduli? Non dobbiamo focalizzarci troppo su quello. Abbiamo le idee abbastanza chiare. Lunetta al posto di Anastasio? Vedremo domani. Lui ha gamba e forza fisica. Castellini? Ha qualità e può ancora crescere.“