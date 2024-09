Catania, una prova di maturità chiamata Giugliano – Hashtag Rossazzurri il Talk #45

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano viene fermato al Massimino da un buon Picerno sullo 0-0. La squadra di Tomei si è imposta al Massimino con coraggio e determinazione sfiorando anche a più riprese il gol. I rossazzurri, invece, hanno costruito tanto ma è mancata “la zampata” per il vantaggio.

Un pareggio che porta i siciliani a quota al pari proprio dei lucani che scivolano al terzo posto a 8 punti. In vetta al girone C adesso c’è l’Audace Cerignola allenati dall’ex Catania Giuseppe Raffaele a quota 10. Segue dietro a 9 il Benevento di Auteri che centra un successo importante sul campo della Team Altamura (ancora a secco di punti). Dietro Trapani e Avellino che hanno iniziato male questo torneo.

- Pubblicità -

Adesso per il Catania ci sarà un’altra importante prova del 9. A Giugliano la squadra di Toscano dovrà dimostrare maturità e voglia di vincere. Fare risultato in trasferta è importante al fine di due gare casalinghe in casa consecutive contro il Cerignola mercoledì 25 settembre e il Monopoli domenica 29. Fare 9 punti sarebbe il massimo per accelerare in campionato e lanciare un forte segnale alle pretendi alla promozione. Mancherà per almeno 2 mesi (secondo quanto raccolto da Telecolor) Francesco Di Tacchio che si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico. Ma attenzione ai recuperi di D’Andrea e Montalto che scalpitano già in Campania per un posto da titolare nell’11 di Toscano.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Stefano Auteri (Catanista) e Fabrizio Caianiello (Antenna Sud e SerieD24.com)

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!