Palermo, al Teatro Agricantus tornano gli artisti di “Comic 90100”

Nuovo appuntamento con “Comic 90100” la fucina di artisti comici in continua crescita che propongono un vero e proprio spettacolo, sempre nuovo e ad ogni appuntamento sempre diverso, che coinvolge il pubblico in modo nuovo e intelligente. Dopo la pausa estiva si torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo mercoledì 18 settembre alle ore 21, sul palco ci saranno alcuni degli artisti tra i più amati di “Comic 90100”, nuovi volti e vecchie glorie – Alessio Lupo, Miriam Fricano, Spettro, Gabriella Gugliotta, Emanuele Scelta, Chicco Tortora, Francesco Gottuso, Vincenzo Emmanuello, Marco Apprendi e i cantanti Matteo Giordano e Valentina Coppola (salvo variazioni) – che intratterranno il pubblico con i loro pezzi ad alto tasso di comicità proposti, come al solito, a ritmo frenetico.

Ideato e sostenuto dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, il laboratorio “Comic 90100” è una realtà in continua espansione, un’opportunità per gli artisti – sia emergenti che affermati – che possono testare i loro nuovi lavori davanti a un pubblico esperto in comicità. Un’opportunità anche per il pubblico, specie il più esigente, che ad ogni nuovo appuntamento può assistere a spettacoli sempre nuovi con artisti sempre differenti per stile e comicità.