Catania, Toscano: “Si è creato tanto, ma dobbiamo sentire il rumore della sconfitta”

In mix-zone ha parlato ai colleghi di Telecolor l’allenatore del Catania Mimmo Toscano. L’ex Cesena si è soffermato sulla sconfitta della sua squadra e degli errori commessi in fase offensiva e difensiva contro il Giugliano, vincente per 3-2 proprio contro i siciliani. Ecco le parole del coach etneo.

Toscano: “Questa sconfitta ci deve far conoscere di più”

Il Catania perde la prima gara stagionale contro il Giugliano per 3-2. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Telecolor Mimmo Toscano: “Potevamo fare molto meglio nei duelli e nell’uno contro uno. Abbiamo sofferto la gamba del Giugliano. Per il resto abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato 2-3 situazioni clamorose per passare in vantaggio. La squadra ha creato tanto, ma abbiamo concesso situazioni che prima non subivamo. Nel nostro miglior momento ci hanno fatto gol. Poi la partita è iniziata strana con tanti episodi come la traversa di Stoppa e l’infortunio di Bethers. È un bene che mercoledì si giochi subito e sarà una gara di livello quella col Cerignola. La prima sconfitta in campionato devi sentire il rumore della sconfitta. Potevamo oggi ottenere un risultato diverso. Dobbiamo lavorare su ciò che oggi abbiamo fatto di buono. Dovevamo fare meglio sia in fase di realizzazione, dove si è creato tanto, però abbiamo concesso troppo rispetto alle ultime volte. Dobbiamo ritornare ad essere compatti ed equilibrati. Si deve essere lucidi. Quando attacchi devi essere cinico e spietato. I ragazzi sono abbastanza applicati e disponibili a capire gli errori. Questa sconfitta ci deve far conoscere di più”.

