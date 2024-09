Giugliano-Catania 3-2: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania esce sconfitto dal “De Cristofaro” per 3-2 contro un rognoso Giugliano. La formazione rossazzurra paga i troppi errori difensivi concessi a Giorgione al 34′, a Ndjambé al 57′ e a Baldé al 81′ che sono costati ben tre reti incassate da Adamonis, all’esordio con la squadra di Toscano per l’infortunio di Bethers. Siciliani in gol con Verna al 52′ e Montalto su rigore al 86′. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Verna e Montalto bene da subentrati, male Quaini e Adamonis

BETHERS S.V.: si fa male al 10’ per uno scontro di gioco

(dal 13’) ADAMONIS 4,5: Due gol su tre sono responsabilità dell’ex Lazio, non riesce a dare sicurezza al reparto. Rimandato al prossimo appello.

IERARDI 5,5: Viene sostituito ad inizio ripresa per un giallo inesistente a suo carico, ma nel primo tempo troppi errori di sufficienza.

(dal 46’) VERNA 6,5: Subentra nella ripresa e dona la giusta calma e serenità ad un centrocampo nel primo tempo poco aggressivo. Segna la rete del pareggio al 52’ che purtroppo serve a ben poco.

DI GENNARO 5,5: Il “meno peggio” dei centrali difensivi oggi a Giugliano. Però troppe disattenzioni costano tre gol evitabili ai rossazzurri.

CASTELLINI 5: Va spesso in difficoltà sui raddoppi di marcatura e soffre il pressing degli avversari.

RAIMO 6: Esordio da titolare in rossazzurro e non sfigura. Riesce a fare il compitino e a servire bene i compagni sulla fascia sinistra.

STURARO 5,5: Primo tempo da rivedere per l’ex Juventus, nella ripresa mette grinta e cuore che però non bastano.

QUAINI 4,5: Irriconoscibile rispetto alle ultime partite. Responsabilità sua sul terzo gol di Baldè dove viene sovrastato dall’ex Foggia.

ANASTASIO 5,5: Croce e delizia. Serve l’assist per il pareggio di Verna al 52’, ma regala il 2-1 al Giugliano con errore importante servendo l’assist a Ndjambè.

LUPERINI 5: 45 minuti in cui è stato l’ombra di sé stesso. Poco reattivo e alla ricerca di giocate fini e complicate per la gara.

(dal 46’) JIMENEZ 5,5: Si vede poco nella ripresa perché spesso è triplicato. Troppo poco quello visto in campo.

STOPPA 5,5: La troppa frenesia frega il trequartista rossazzurro. Coglie una clamorosa traversa dopo pochi secondi e sbaglia la rete del vantaggio al 33’ che poteva cambiare la partita.

(dal 71’) MONTALTO 6,5: Venti minuti di grinta e cuore. Segna su rigore la sua prima rete col Catania ma serve a poco.

INGLESE 4,5: Troppi errori sottoporta e inconsistenza nelle azioni corali della squadra. Prestazione al di sotto delle aspettative.

(dal 62’) D’ANDREA 5,5: Come Jimenez si vede molto poco grazie alle marcature solide della difesa del Giugliano.

TOSCANO 5,5: L’atteggiamento cazzuto non è mancato nel Catania, ma troppi errori e svarioni difensivi superflui che sono costati tre punti. Forse l’approccio del Giugliano aggressivo ha dato non pochi problemi ad una squadra da cui ci si auspica un salto di qualità. Adesso contro Audace Cerignola e Monopoli servono punti importanti.