Serie C, Giugliano-Catania 3-2: prima sconfitta per i rossazzurri, non bastano Verna e Montalto

Quinta giornata di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che è di scena al “De Cristofaro” per sfidare il Giugliano di Bertotto. I rossazzurri vogliono proseguire la striscia di risultati positivi ottenuta nelle prime quattro partite ottenendo 8 punti. I padroni di casa però sono un avversario ostico per i siciliani con ben 5 punti in 4 partite, cedendo solo all’Audace Cerignola. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Giugliano-Catania 3-2: la diretta della partita

90+6′ – FINISCE LA PARTITA: IL GIUGLIANO BATTE IL CATANIA PER 3-2

90+3′ – Ammonito Quaini nel Catania

90+2′ – Giugliano ad un passo dal poker con Baldè a porta vuota con Adamonis che era fuori dai pali, pallone in curva

90′ – CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ – Ammonito Celeghin nel Giugliano

87′ – Catania ad un passo dal 3-3 con Castellini che manda di pochissimo a lato la palla del pareggio con un diagonale

86′ – RETE DEL CATANIA: SEGNA MONTALTO SU RIGORE, 3-2 A GIUGLIANO

85′ – RIGORE PER IL CATANIA: fallo su Montalto di Caldore che viene ammonito

81′ – TERZO GOL DEL GIUGLIANO CON BALDE’: ERRORE DI ADAMONIS E QUAINI

79′ – Catania ad un passo dal pari con Quaini, tiro dalla distanza termina di un nulla a lato

77′ – Nel Giugliano esce Masala dentro Romano

77′ – Paratone di Barosi su Sturaro e Catania ad un passo dal 2-2

72′ – Catania che sfiora il 2-2 con Jimenez che calcia alto dopo un contatto dubbio con Montalto

71′ – Il Catania sostituisce Stoppa con Montalto

67′ – Nel Giugliano entrano Balde e Celeghin e fuori Njambé e De Rosa

63′ – Giugliano ad un passo dal 3-1 con Ndjambè, questa volta è bravo a coprire Adamonis che salva il Catania

62′ – Nel Catania fuori Inglese per D’Andrea

57′ – ANCORA GIUGLIANO A SEGNO: SEGNA NDJAMBE SU ERRORE DI ANASTASIO

54′ – Paratone di Barosi su Inglese e Catania ad un passo dal vantaggio! Subito dopo su angolo ci riprova il numero 9 di testa e palla alta

52′ – RETE DEL CATANIA: A SEGNO LUCA VERNA, 1-1 A GIUGLIANO!

51′ – Catania ancora vicino al gol con Anastasio dal limite dell’area, palla alta sopra la traversa

47′ – Occasionissima per il Catania con Inglese in girata su assist di Anastasio, para bene Barosi

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: Nel Catania dentro Jimenez e Verna per Luperini e Ierardi

Giugliano-Catania 1-0: fine del primo tempo

45+9′ – FINE PRIMO TEMPO A GIUGLIANO: AVANTI I CAMPANI CON GIORGIONE AL 34′

45+6′ – Tiro di Castellini su punizione da 30 metri, pallone altissimo sopra la traversa

45+5′ – Cartellino giallo per Solcia del Giugliano e Anastasio del Catania

45+3′ – Ci prova il Catania con Inglese di testa, para bene Barosi

45′ – 8 MINUTI DI RECUPERO

42′ – Reazione del Catania, colpo di testa su angolo battuto da Stoppa da parte di Di Gennaro e pallone che finisce di nulla a lato

34′ – GIUGLIANO IN VANTAGGIO! Segna Giorgione in spaccata e gialloblù avanti sul Catania 1-0!

34′ – Grande occasione per il Catania, Castellini dalla sinistra serve Stoppa che spara alto sopra la traversa davanti a Barosi

31′ – Giugliano ad un passo dal vantaggio, assist di Padula per Ndjambé che a tu per tu con Adamonis spedisce alto l’occasione del vantaggio

30′ – Resta a terra Luperini per una pallonata, gioco fermo

21′ – Occasione per il Giugliano, ci prova Ndjambé di punta e pallone che di poco termina a lato

19′ – Cartellino giallo per Ierardi

15′ – Ammonito nel Giugliano De Rosa

13′ – Bethers ancora a terra, non riesce a continuare la partita. Entra al suo posto Adamonis, esordio per l’ex Lazio

9′ – Giugliano che si fa vedere in avanti con Valdesi, esce coraggiosamente Bethers che prende un colpo dal calciatore gialloblù

2′ – Catania ad un passo dal gol con una giocata di Stoppa, tiro deviato da Barosi sulla traversa e pallone che termina in angolo. Sull’azione dopo ci prova in girata Luperini ma il pallone termina di poco a lato

1′ – INIZIA IL MATCH A GIUGLIANO

18.30 – Fischio d’inizio tra Giugliano e Catania

Giugliano-Catania 3-2: le formazioni ufficiali

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi (dal 82′ Minelli), Solcia, Caldore, La Vardera; Giorgione, Maselli, De Rosa (dal 67′ Celeghin); Masala (dal 77′ Romano), Padula (dal 82′ De Paoli), Njambè (dal 67′ Baldé). A disposizione: Russo, Scaravilli, Oyewale, Acella, Ciuferri, De Francesco, Peluso, Nuredini, D’Agostino. Allenatore: Valerio Bertotto

CATANIA (3-4-2-1): Bethers (dal 13′ Adamonis); Ierardi (dal 46′ Verna), Di Gennaro, Castellini; Raimo, Sturaro, Quaini, Anastasio; Luperini (dal 46′ Jimenez), Stoppa (dal 71′ Montalto); Inglese (dal 62′ D’Andrea). A disposizione: D’Agata, Gega, Celli, Guglielmotti, Forti, Lunetta, Carpani. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

ASSISTENTI: Il sig. Daniele Caldirola della sezione di Milano e il sig. Davide Fedele della sezione di Lecce

QUARTO UOMO: Il sig. Christian Ferruzzi della sezione di Albano Laziale

AMMONITI: 15′ De Rosa (GIU), 19′ Ierardi (CAT), 45+5′ Solcia (GIU) e Anastasio (CAT), 89′ Celeghin (GIU), 90+3′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 35′ Giorgione (GIU), 52′ Verna (CAT), 57′ Ndjambé (GIU), 81′ Baldé (GIU), 86′ Montalto (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al De Cristofaro di Giugliano vale la quinta giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Giugliano-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.