Catania, test della verità con Cerignola e Monopoli? – “Hashtag Rossazzurri il Talk #46”

“Dobbiamo sentire il rumore della sconfitta“, queste sono state le parole di Mimmo Toscano al termine di Giugliano-Catania, gara persa dai rossazzurri per 3-2. Il primo k.o. è, infatti, arrivato al “De Cristofaro” in maniera quasi rocambolesca nonostante i siciliani siano andati a segno in due occasioni con Verna al 54′ e Montalto al 86′.

Una partita che ha dato a Toscano dei segnali positivi in termini di risposte allo svantaggio e a livello offensivo dove si è prodotto molto. Le lacune, che hanno causato le sconfitte, sono pervenute in difesa e da una prova incerta di Adamonis (subentrato al 13′ per l’infortunio di Bethers). In tutte e tre le reti incassate dal Catania ci sono responsabilità dei singoli o dell’intero reparto arretrato. Una nota negativa se si pensa alla sola rete incassata contro la Juventus Next Gen e ai clean sheet ottenuti contro Sorrento, Benevento e Picerno.

Ma non c’è nemmeno tempo di pensare alla sconfitta di Giugliano. Domani al Massimino arriva l’Audace Cerignola, anch’essa sconfitta nel turno precedente dal Potenza al “Monterisi”. Una gara importante per testare l’impatto di un k.o. nel gruppo rossazzurro, voglioso di riscatto davanti al calore del Cibali. Anche perché una vittoria gioverebbe anche in virtù di domenica quando, ancora a Catania, arriverà il Monopoli, altra sorpresa del girone C di Serie C.

