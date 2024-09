Verso Catania-Monopoli, Toscano: “Voglio una squadra ambiziosa”

- Pubblicità -

Vigilia importante per il Catania di Mimmo Toscano che domani sera allo stadio Angelo Massimino affronterà il Monopoli. Pugliesi che arrivano a questa sfida da primi in classifica nel girone C di Serie C dopo aver battuto il Benevento per 1-0 nel turno infrasettimanale. L’allenatore rossazzurro ha parlato in conferenza stampa pre-gara in vista del match contro i biancoverdi.

Toscano: “Basta poco per alzare il livello. Il Catania deve partire dal primo tempo fatto col Cerignola”

Mimmo Toscano ha parlato nel pre-gara di Catania–Monopoli, gara valevole per la settima giornata del girone C di Serie C: “Per Sturaro e per gli altri infortunati mi spiace molto. – dice l’allenatore in conferenza – Sono dei calciatori che trasmettono valori e modi di fare trascinanti. Mi auguro di averli al più presto con noi. Adesso ci dobbiamo concentrare sull’organico che abbiamo, siamo qui per trovare soluzioni. Ogni partita ha la sua storia e dobbiamo capire l’avversario che abbiamo di fronte. Dobbiamo trovare la chiave giusta. Questo campionato è molto equilibrato e basta poco per alzare il livello. Bisogna insistere, prima o poi i miglioramenti arrivano. Dobbiamo lavorare con fiducia, serenità ed equilibrio. Abbiamo incontrato squadre in un buon momento e questo è un bene perché ti stai confrontando con un buon livello. Basta poco per andare oltre e superare il livello delle altre squadre. Il calcio è fatto di equilibri e anche per trovare soluzioni. D’Andrea col Cerignola ha fatto una buona gara. Quella che ci deve accompagnare tutte le partite è fare una prestazione alta. Io parto dal primo tempo fatto col Cerignola, ci sono stati tanti presupposti per andare in vantaggio. Bisogna essere più lucidi nelle scelte. Abbiamo lavorato in settimana sull’aspetto mentale nel secondo tempo. Io voglio vedere una squadra ambiziosa, per quello che dobbiamo fare in campo.“



“Sturaro? Ha una visita di controllo per capire l’entità dell’infortunio. Guglielmotti recuperato”

“Montalto contro il Cerignola aveva preso una botta, – dice Toscano – Inglese aveva un affaticamento preso nel campo sintetico. Dobbiamo avere più coraggio nell’attaccare l’area. Monopoli? È una squadra che riesce a capitalizzare tutte le occasioni che crea. È una squadra che concede poco. In campo dobbiamo avere ambizione di vincere la partita. Verna sta bene, è tra quelli che approccia meglio alla partita. Ha entusiasmo nell’allenarsi. Stoppa? Non parlo mai dei singoli. Gli attaccanti devono stare tranquilli e Matteo è stato il giocatore più pericoloso. Fosse stato più sereno e lucido avrebbe fatto gol. L’aspetto mentale, tattico e fisico sono tutte cose correlate. Oggi quello che mi preme di più è che la squadra deve essere convinta nel perseverare. Guglielmotti è recuperato al 100%. Raimo ha fatto due partite di diligenza, ritmo e qualità. Sono due calciatori di spessore e caratteristiche diverse. Sturaro? Ha una visita di controllo per capire l’entità di recupero. De Rose ha stasera ha un’ecografia di controllo del recupero del muscolo.”