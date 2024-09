Catania-Monopoli 1-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano batte il Monopoli per 1-0 e torna a vincere dopo due punti in tre giornate nel girone C di Serie C. A decidere il match è una rete di Gabriel Lunetta al 49′ su assist di Di Gennaro. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Lunetta finalizzatore, Di Gennaro assist-man

ADAMONIS 6,5: Interventi importanti per il lituano che ha respinto molti tentativi degli ospiti salvando il risultato, su tutti la parata sulla traversa di Bruschi



CASTELLINI 6,5: Propizia l’1-0 di Lunetta e tiene la difesa con interventi puliti e con poche sbavature

DI GENNARO 7: Impeccabile negli interventi e ha tenuto a stretto contatto Yeboah. Si trasforma anche in assist-man per il gol di Lunetta.

ANASTASIO 6,5: Tiene bene il suo ruolo da braccetto nella difesa a tre nonostante gli assalti perenni nella ripresa dal Monopoli

GUGLIELMOTTI 6: Rispetto alle ultime uscite in calo. Poche cavalcate ed errori non da quel giocatore visto nelle prime giornate.

VERNA 5,5: In perenne difficoltà nel ruolo di play. Difficoltà fisiche e tattiche, molti palloni persi. Prestazione da rivedere.

CARPANI 6+: La volontà e la grinta non mancano. Spesso viene tradito dall’eccessiva frenesia.

(dal 70’) QUAINI 6: Aiuta Verna a centrocampo e contiene le cavalcate offensive del Monopoli.

LUNETTA 7: Prestazione d’autore e primo gol in rossazzurro al 49’ che decide la partita. Una rete importantissima per morale e classifica.

LUPERINI 6,5: Partita di sofferenza con tante difficoltà. Apprezzabile l’impegno messo in tutti i 95 minuti e l’apporto datogli alla squadra.

D’ANDREA 6: Solite cavalcate, spesso però risulta evanescente soprattutto nel primo tempo.

(dal 60’) STOPPA 6: Dà la velocità giusta nelle ripartenze e sfiora più volte il gol.

MONTALTO 6: Giusti movimenti e sacrificio al servizio dei compagni. Come prima da titolare ok.

(dal 70’) INGLESE 5,5: Gioca solo 20 minuti e sbaglia un’occasione clamorosa davanti a Vitale. Un errore che poteva costare 2 punti.

TOSCANO 7: “horto muso” è il tandem di questa squadra. Dopo un primo tempo di poca concretezza, nella ripresa si è visto un grande Catania che ha tenuto testa al Monopoli sia nel capitalizzare che nel saper soffrire.