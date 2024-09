Serie C, Catania-Monopoli 1-0: Lunetta al 49′ regala tre punti ai rossazzurri

- Pubblicità -

Ritrovare il successo per ritrovare sé stessi, questo l’obiettivo del Catania di Mimmo Toscano che stasera al Massimino alle ore 20.45 affronterà il Monopoli. I biancoverdi di Alberto Colombo arrivano al Cibali forti di una classifica importante che li vede al primo posto nel girone C di Serie C. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Monopoli 1-0: la diretta della partita

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: IL CATANIA BATTE IL MONOPOLI PER 1-0 GRAZIE AL GOL DI LUNETTA AL 49′

90′ – Assegnati cinque minuti di recupero

87′ – Nel Catania fuori Lunetta dentro Gega

86′ – TRAVERSA DEL MONOPOLI, conclusione a giro di Bruschi che si stampa sulla traversa dopo la deviazione di Adamonis, poi ci riprova lo stesso numero 98 con il tiro che termina di un soffio a lato

85′ – Catania ad un passo dal 2-0 con Inglese su assist di Stoppa, palla che termina di pochissimo a lato alla destra di Vitale

84′ – Nel Monopoli fuori Vazquez per Grandolfo

83′ – Conclusione di Pace alta per il Monopoli

81′ – Monopoli ancora vicino al pari con Bruschi, su errore di Di Gennaro, respinge Adamonis e poi ci prova Yeboah, palla alta

79′ – Catania ancora ad un nulla dal 2-0 con Lunetta di testa, pallone che termina di un soffio a lato

78′ – Ammonito Viteritti nel Monopoli

77′ – Monopoli ad un soffio dall’1-1 con Yeboah che prova al volo su palla lunga, tiro che termina di un soffio a lato

76′ – Catania ad un passo dal raddoppio, prima ci prova Stoppa e poi Luperini sulla respinta di Vitale, pallone alto

75′ – Monopoli ad un passo dal pareggio con Yeboah, super intervento di Adamonis che manda in angolo

70′ – Il Catania sostituisce Carpani e Montato con Quaini e Inglese

66′ – Nel Monopoli dentro Bruschi e Yabre per Bulevardi e Cristallo

60′ – Il Catania sostituisce D’Andrea con Stoppa

55′ – Reagisce il Monopoli con una conclusione di Bulevardi, palla deviata da Di Gennaro in angolo

49′ – RETE DEL CATANIA! SEGNA GABRIEL LUNETTA SU ASSIST DI DI GENNARO, 1-0 AL MASSIMINO

45′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO: SI RIPARTE DALLO 0-0

Catania-Monopoli 0-0: fine del primo tempo al Massimino

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E MONOPOLI

45′ – Concessi due minuti di recupero

30′ – Il Monopoli sostituisce per infortunio Calvano, dentro Battocchio

29′ – Ancora squadra di Toscano che sfiora il gol con Guglielmotti di testa, palla ancora alta

26′ – Rossazzurri che ci provano ancora con Luperini di testa su palla di Anastasio, conclusione di poco alta

24′ – Ancora Catania al tiro dalla distanza di Anastasio, pallone che termina ancora alto di poco

22′ – Tiro dai 25 metri di Carpani che termina alto sopra la porta difesa da Vitale, Catania ancora vicino al gol

20′ – Si vede il Monopoli con una conclusione sbilenca che termina tra le braccia di Adamonis

14′ – Catania vicino al gol con Carpani che va al tiro, para centralmente Vitale

7′ – Subito Catania pericoloso con un colpo di testa da calcio d’angolo di Montalto, palla di poco alta sopra la traversa

1′ – FISCHIO D’INIZIO TRA CATANIA E MONOPOLI

Ore 20.45 – fischio d’inizio del match Catania-Monopoli

Catania-Monopoli 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Guglielmotti, Verna, Carpani (dal 70′ Quaini), Lunetta (dal 87′ Gega); Luperini, D’Andrea (dal 60′ Stoppa); Montalto (dal 70′ Inglese). A disposizione: Torrisi, D’Agata, Celli, Raimo, Forti, Ciniero, Jimenez. Allenatore: Domenico Toscano

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Cristallo (dal 66′ Yabre), Bulevardi (dal 66′ Bruschi), De Risio, Calvano (dal 30′ Battocchio), Pace; Yeboah, Vazquez (dal 84′ Grandolfo). A disposizione: Garofani, Sibilano, Virgilio, Cascella, Valenti, Cellamare, De Vietro, Scipioni, De Sena. Allenatore: Alberto Colombo

ARBITRO: Il sig. Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila

ASSISTENTI: Il sig. Simone Pistarelli della sezione di Fermo e il sig. Gianluca Scardovi della sezione di Imola

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

AMMONITI: 78′ Viteritti (MON)

ESPULSI:

RETI: 49′ Lunetta (CAT)

