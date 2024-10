Catania, vincere a Caserta per dare continuità – Hashtag Rossazzurri il Talk #47

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano è tornato a vincere domenica sera al Massimino per 1-0 grazie alla rete di Lunetta al 49′ che ha consentito ai rossazzurri di superare il Monopoli. Tre punti d’oro che danno una boccata d’ossigeno ai siciliani dopo 2 punti in tre gare contro Picerno, Giugliano e Audace Cerignola.

L’ostacolo adesso è rappresentato dalla Casertana di Manuel Iori, avversario di livello che punta ad una salvezza tranquilla e magari centrare per il secondo anno consecutivo i playoff. Lo scorso campionato i rossazzurri di Luca Tabbiani si imposero al Pinto per 4-0 grazie alle doppiette di Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine.

Catania che, nonostante la vittoria contro il Monopoli, ha molto su cui lavorare. Dall’aspetto mentale a quello fisico, visti i cali visti domenica e nella gara precedente contro il Cerignola. Non aiutano le tante assenze a centrocampo, su tutte quelle di Di Tacchio e Sturaro. Per la trasferta campana dovrebbero rientrare sia Klavs Bethers che Mario Ierardi, entrambi assenti per infortunio.

I dati positivi provengono ancora una volta dalla tenuta difensiva della squadra. Cinque clean-sheet in sette gare è un dato importante che da peso non solo alla solidità dei centrali ma anche in porta dove Marius Adamonis sta mostrando sicurezza e determinazione dopo un avvio incerto nella gara di Giugliano.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche i giornalisti Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com), Salvatore Giovanni Emanuele (Calciocatania.com) e da Caserta Antonio Papale (Tuttocasertana.it).

