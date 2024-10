Catania, a Caserta per la continuità e alzare il livello

- Pubblicità -

Vincere aiuta a vincere. Lo sa benissimo il Catania di Mimmo Toscano che domenica alle 15.00 tornerà in campo contro la Casertana al “Pinto”. Una trasferta che nasconde moltissime insidie ma che serve per “alzare il livello“, mantra ripetuto più volte dall’allenatore rossazzurro per stimolare la sua squadra a crescere partita per partita. Unità e compattezza sono le due chiavi di volta dei siciliani aggrappati al duo Faggiano-Toscano.

Vincere contro la Casertana per prendere sempre più quota in classifica

Avere la consapevolezza dei propri mezzi è stata una delle mancanze del Catania nella scorsa stagione. Un potenziale inespresso dissoltosi col passare nelle giornate e con ben tre guide tecniche cambiate (Tabbiani-Lucarelli-Zeoli) nell’arco di soli sei mesi che non hanno invertito la rotta. Oggi la situazione è ben diversa. Mimmo Toscano sta lavorando nella testa di questi ragazzi per fargli capire di quanta tecnica e qualità ci sia nei singoli di questa rosa che già ha ottenuto ben 12 punti in 7 giornate . Inoltre, non manca il rammarico per i due 0-0 interni contro Picerno e Audace Cerignola.

Proprio per dare continuità alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Monopoli domenica scorsa, è necessario fare risultato al “Pinto” contro la Casertana. La squadra di Manuel Iori sta bene e vanta ben tre clean-sheet consecutivi ed ha a disposizione una rosa giovane e di qualità per la Serie C. Lo scorso anno il Catania si è imposto per 4-0 con le doppiette di Chiricò e Di Carmine in una delle migliori partite della stagione 2023/24. Occhio però che Caserta è stato sempre un campo tabù per i rossazzurri. Infatti, solo la scorsa stagione è arrivata la prima storica vittoria in terra campana contro i sei successi dei rossoblù al “Pinto”, l’ultimo nel 2021 per 3-2.

Catania, il punto sull’infermeria

Un rebus che tiene banco in casa Catania è la situazione infermeria. Al momento Toscano non può contare su due pedine importanti per la squadra a livello tattico e di leadership. Infatti, gli stop di Francesco Di Tacchio e di Stefano Sturaro (il controllo effettuato dall’ex Juventus a Villa Stuart ha evidenziato una distrazione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro) sono un grattacapo non indifferente per l’allenatore ex Reggina.

Dovrebbero essere recuperati, invece, sia Mario Ierardi che Klavs Bethers, entrambi assenti nelle scorse due giornate. Inoltre, la notizia più bella della settimana è il rientro del Direttore Sportivo rossazzurro Daniele Faggiano dopo alcuni problemi di salute nelle scorse settimane. L’abbraccio con Toscano e il discorso fatto alla squadra durante la prima seduta d’allenamento settimanale sono segnali di coesione dell’intero staff dirigenziale e tecnico verso un unico obiettivo.