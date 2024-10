Verso Casertana-Catania, Toscano: “Gara non facile, dobbiamo insistere”

- Pubblicità -

Dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Monopoli, è questo l’obbiettivo del Catania di Mimmo Toscano. I rossazzurri si presentano alla vigilia del match contro la Casertana a quota 12, a sole tre distanze dal primo posto del girone C di Serie C. Contro la squadra di Manuel Iori che, dopo una partenza a rilento, è in netta ripresa con 5 punti nelle ultime tre giornate. Di seguito le parole dell’allenatore dei siciliani in conferenza stampa pre-gara.

Toscano: “Recuperiamo solo Ierardi. Tutto il Catania deve dare il suo contributo”

In conferenza stampa pre-gara ha parlato l’allenatore del Catania Domenico Toscano. L’ex Cesena si è soffermato sull’imminente sfida di domani alle ore 15.00 al “Pinto” contro la Casertana e sul momento dei suoi ragazzi: “Abbiamo più consapevolezza e voglia di insistere. Dobbiamo crescere e lo sappiamo. Serve tenacia. Bisogna restare sul pezzo e insistere su ciò che ci siamo detti su cosa migliorare. Infermeria? Recuperiamo solo Ierardi. La partita contro la Casertana non sarà facile, è un campionato molto equilibrato. Sul recupero di De Rose aspettiamo la settimana prossima. Lunetta? Sta dando il suo contributo, ma tutta la squadra deve dare il suo contributo. È nella conoscenza che bisogna migliorare e bisogna prendere più consapevolezza dei propri mezzi. Bethers sarà disponibile. Adamonis sta facendo bene e merita la riconferma. Sono successe tante cose che non hanno fatto progredire il processo di conoscenza. Sappiamo dove migliorare. Sono contento di come lavora la squadra. Stanno bene insieme. La squadra trasmette coraggio.“

- Pubblicità -

“Nessun reintegro. Le partite si costruiscono dal primo minuto e si vincono al 95”

“Servono dei reparti consolidati. – ribadisce Toscano in sala stampa – Sono molto più sereno rispetto allo scorso agosto. Reintegri? No al momento non ve ne sono. La squadra in fase di non possesso lavora bene. Mi aspetto tanto da Di Gennaro, poteva gestire meglio gli ultimi 15 minuti contro il Monopoli. Negli ultimi 16 metri dobbiamo lavorare. Montalto? Ha fatto bene, ma può dare di più. La Casertana è una squadra che occupa bene gli spazi. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e i tempi avversari. Le partite si costruiscono dal primo minuto e si vincono al 95’. Le palle inattive sono armi da sfruttare bene. Serve un grande approccio. Allenamenti a porte aperte ne faremo.”