Casertana-Catania 1-3: le pagelle rossazzurre

Il Catania vince la seconda gara consecutiva espugnando il Pinto di Caserta. La squadra rossazzurra si impone per 3-1 grazie alle reti di Guglielmotti al 27′, Jimenez al 79′ e Inglese al 90+3′. Ad aprire le marcature è stata la Casertana con la rete di Mancini al 18′. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle del Catania: Jimenez disegna calcio, Anastasio assist-man

ADAMONIS 6,5: Viene impegnato poche volte e respinge bene ad inizio secondo tempo il pallone del 2-1 di Carretta. Sul gol subito poche responsabilità

CASTELLINI 6+: Spesso nel primo tempo va in difficoltà, nella ripresa regge la botta della pressione degli avversari

DI GENNARO 6: Voto penalizzato dall’errore sul primo gol di Mancini che ha aperto la sfida, non solo suo personale, ma dell’intero reparto difensivo.

ANASTASIO 7,5: Due assist da ex di giornata per l’ex Napoli e Monza che svoltano una partita complicatissima. Sulla sinistra è imprendibile.

GUGLIELMOTTI 6,5: Segna il suo primo gol in rossazzurro al 27′ su palla fantastica di Anastasio, poi l’ammonizione lo condiziona e Toscano lo toglie al 45′.

(dal 46′) RAIMO 6,5: Entra ad inizio secondo tempo e mette ordine nella fascia destra con precisione ed eleganza.

LUPERINI 5,5: Globalmente insufficiente la prova del centrocampista ex Trapani che spesso sbaglia molti palloni fruibili per i compagni.

(dal 75′) JIMENEZ 8: Finalmente Kaleb! Entra nell’ultimo quarto d’ora e con una zampata (sempre su palla di Anastasio) porta avanti il Catania in un momento complicatissimo. Serve anche l’assist a Inglese per il terzo gol. Calcio.

VERNA 6,5: In miglioramento rispetto alle scorse uscite, molta fisicità in una partita maschia dove i colpi bassi non sono mancati.

CARPANI 6: Parte bene con la solita dinamicità e grinta, poi man mano si perde forse penalizzato dal suo ruolo in mezzo al campo.

LUNETTA S.V. Esce solo dopo 11 minuti per infortunio

(dal 11′) IERARDI 6,5: Il migliore dei tre centrali di difesa. Aiuta spesso Raimo nella sua fascia e spinge molto dalla destra.

MONTALTO 5,5: Il grande ex di giornata subisce molto il nervosismo forse dovuto dalla partita. A fine primo tempo si fa ammonire in maniera ingenua e costringe Toscano al cambio.

(dal 46′) INGLESE 6,5: Segna il terzo gol che chiude la partita del Pinto, ma ancora ci si aspetta di più dal numero 9 rossazzurro.

STOPPA 6: Si muove bene e dà velocità al reparto d’attacco. Spesso sbaglia l’ultimo passaggio e questo lo penalizza molto.

(dal 61′) D’ANDREA 6+: Nell’ultima mezz’ora mette molta dinamicità, cosa che era mancata fino a quel momento.

TOSCANO 7: Sostituzioni azzeccate, nove marcatori diversi e vittoria che fa rumore per una classifica che inizia a farsi sempre più importante. Aprire un filotto passando da questo match può essere fondamentale per il decorso di questa stagione.