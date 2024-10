- Pubblicità -

Dare continuità per spiccare il volo, questo l’obiettivo del Catania di Mimmo Toscano che oggi alle ore 15.00 sfida la Casertana di Manuel Iori. Rossazzurri che arrivano al match del “Pinto” con i recuperi di Bethers e Ierardi, mentre ancora out l’ex Ciccio De Rose. Nei falchetti assente l’altro ex di turno Ivan Kontek, arrivato a Caserta lo scorso luglio dopo la breve parentesi in Sicilia. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Casertana-Catania 0-0: la diretta della partita

11′ – Si fa male Lunetta, nel Catania dentro Ierardi

8′ – Prima occasione per il Catania, cross dalla sinistra di Lunetta per Montalto che ci prova di testa ma palla che termina a lato

7′ – Fase di studio, tanti falli e poche occasioni tra le due squadre

1′ – FISCHIO D’INIZIO TRA CASERTANA E CATANIA

15.00 – Fischio d’inizio tra Casertana e Catania

Casertana-Catania 0-0: le formazioni ufficiali

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Bacchetti, Gatti, Falasca; Collodel, Damian; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Satriano, Salomaa, Matese, Deli, Iuliano, Bianchi, Paglino, Rocca, Capasso. Allenatore: Manuel Iori

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Guglielmotti, Verna, Carpani, Luperini, Lunetta (dal 11′ Ierardi); Montalto, Stoppa. A disposizione: Bethers, Butano, Celli, Inglese, Jimenez, D’Andrea, Quaini, Raimo, Gega, Forti. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Luca Landoni della sezione di Trento e il sig. Gilberto Laghezza della sezione di Mestre

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Pinto di Caserta vale l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio HD.

Inoltre, il match Casertana-Catania sarà visibile via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma online.